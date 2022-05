Palermo-Triestina dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Partita: Palermo-Triestina

Data: 12 maggio 2022

Orario: 20.30

Canale tv: Eleven Sports, Sky Sport (canale 252)

Le emozioni dei playoff di Serie C entrano più che mai nel vivo: soltanto una squadra farà compagnia in B a Südtirol, Modena e Bari, già promosse dopo aver vinto i rispettivi gironi.

Una delle formazioni più quotate per la promozione è il Palermo, terzo nel girone C al termine della stagione regolare: piazzamento che ha permesso ai siciliani di approdare direttamente al 1° turno della fase nazionale dei playoff contro la Triestina.

Il match d'andata giocato in Friuli Venezia Giulia si è concluso con il successo dei rosanero per 1-2: doppietta di Floriano nel finale del primo tempo, di Rapisarda all'88' il sigillo triestino.

Per accedere al turno successivo, al Palermo basterebbe addirittura una sconfitta, a patto che essa avvenga con un solo goal di scarto: in caso di parità complessiva, infatti, non si disputerebbero i tempi supplementari ma si qualificherebbe la squadra testa di serie, proprio il Palermo appunto.

La Triestina invece è costretta a vincere con almeno due goal di scarto per proseguire un cammino iniziato col successo per 2-1 sulla Pro Patria nel turno precedente.

Qui troverete tutte le info necessarie su Palermo-Triestina: dagli aggiornamenti sulle formazioni alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.