Palermo-Teramo dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Iniziano i playoff di Serie C. Il Palermo sfida il Teramo nel primo turno: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

PALERMO-TERAMO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Palermo-Teramo

Palermo-Teramo Data: 9 maggio 2021

9 maggio 2021 Orario: 15.30

15.30 Canale tv: Eleven Sports, Sky Sport (canale 258)

Eleven Sports, Sky Sport (canale 258) Streaming: Eleven Sports, Sky Go

Conclusa la stagione regolare, per la Serie C è già tempo di playoff. Nel girone C in campo Palermo e Teramo per il primo turno della post-season. I rosanero hanno un duplice vantaggio derivato da un miglior posizionamento in classifica rispetto agli abruzzesi (settimi contro ottavi). Giocare in casa, al Renzo Barbera, la partita e poter disporre di due risultati su tre. Il match, infatti, non prevede andata e ritorno, ma una sfida secca con la squadra che gioca in casa che ha a disposizione due risultati su tre (vittoria e pareggio). Il Teramo, dunque, farà gara d'attacco e cercherà di sbancare Palermo per il passaggio dal turno.

Nella stagione regolare successo per 2-0 del Teramo sul Palermo all'andata, mentre al ritorno risultato sull'1-1. Sarà, pertanto, una sfida da non sottovalutare per il Palermo che, però, giocherà questi playoff senza particolari pressioni.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Palermo-Teramo: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO PALERMO-TERAMO

Il primo turno dei playoff di girone di Serie C vede di fronte Palermo e Teramo. I siciliani giocano in casa, al Renzo Barbera. Il calcio d'inizio della gara è fissato per le ore 15.30. Come ormai noto la gara si giocherà a porte chiuse per via delle limitazioni derivate dal contenimento dell'emergenza Covid-19

Palermo-Teramo sarà disponibile in diretta su Eleven Sports, che detiene i diritti del campionato di Serie C. La gara del primo turno dei playoff sarà visibile su una moderna Smart Tv attraverso l'app dedicata, tramite la sottoscrizione di un abbonamento.

La partita inoltre verrà trasmessa in pay per view anche da Sky Sport sul canale 258.

Il match tra Palermo e Teramo verrà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports, tramite dispositivi come pc, tablet o smartphone. Anche in questo caso sarà necessario sottoscrivere un abbonamento. L'alternativa è rappresentata da Sky Go.

IN DIRETTA SU GOAL

Il match tra Palermo e Teramo sarà possibile seguirlo anche tramite il nostro sito che realizzerà una diretta scritta di tutti i match del primo turno dei playoff con le azioni salienti e i gol da tutti i campi.

Diversi dubbi di formazione per Filippi. Verso il pieno recupero il bomber Lucca, ma non è detto che il talentuoso centravanti possa giocare dall'inizio. Out solo Criviello e Almici, per il resto tutti a disposizione del tecnico rosanero. Possibile il 3-4-2-1 con Pelagotti in porta, Accardi, Lancini e Marong in difesa. Doda e Valente esterni, Luperini e De Rose in mezzo. Broh e Floriano alle spalle di Rauti.

Per Paci, invece, si dovrebbe andare verso il 4-4-2 con Lewandowski in porta, Lasik e Tentardini sulle fasce, Soprano e Piacentini in mezzo. Ilari, Santoro, Lombardi e Costa Ferreira a centrocampo, con Birligea e Bombagi in attacco.

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Accardi, Lancini, Marong; Doda, Luperini, De Rose, Valente; Broh, Floriano, Rauti.

TERAMO (4-4-2): Lewandowski; Lasik, Soprano, Piacentini, Tentardini; Ilari, Santoro, Lombardi, Costa Ferreira; Birligea, Bombagi