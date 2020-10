Palermo, rinviata anche la sfida con la Viterbese: è la quarta consecutiva

La partita -Viterbese, inizialmente prevista per il giorno 1 novembre allo stadio Renzo Barbera, è stata rinviata. Si tratta del quarto incontro consecutivo rinviato del Palermo.

"Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Palermo ai sensi del punto 2 delle “DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, considerata la comunicazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale - ASP Palermo Prot.n. 5253/DP/F3 del 21 ottobre 2020 nella quale si evidenzia “che si è in presenza di un cluster di infetti” nella compagine sportiva palermitana; preso atto delle prescrizioni di permanenza in isolamento domiciliare obbligatorio per i soggetti Covid-19 positivi disposte in data 26 ottobre u.s. dall’Azienda Sanitaria Provinciale - ASP Palermo, considerato quindi che, alla data programmata per la prossima gara saranno “disponibili meno di 13 calciatori della rosa della prima squadra – tra i quali almeno un portiere – che siano risultati negativi al virus SARS-CoV-2”, la Lega dispone che la gara Palermo-Viterbese, in programma domenica 1° novembre 2020, Stadio “Renzo Barbera”, Palermo, venga rinviata a data da destinarsi".