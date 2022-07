Palermo-Reggiana dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il nuovo Palermo targato City affronta la Reggiana in Coppa Italia. Tutto sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

PALERMO-REGGIANA : CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Palermo-Reggiana

• Data: domenica 31 luglio 2022

• Orario: 21:00

• Canale TV: -

• Streaming: -

Il debutto ufficiale del nuovo Palermo targato City, scosso dall'improvviso addio del tecnico Baldini e del ds Castagnini, arriva in Coppa Italia dove i rosanero neo-promossi in Serie B affrontano la Reggiana nel primo turno. La vincente di questa gara se la vedrà col Torino.

Il Palermo è ancora una squadra in costruzione dopo la promozione arrivata ai playoff e il cambio di proprietà, come dimostra l'amichevole contro il Pisa terminata con un pesantissimo 5-0 per i toscani. A complicare ulteriormente le cose, come detto, qualche giorno fa sono arrivate le dimissioni di Silvio Baldini.

Sulla panchina della Reggiana invece siede Aimo Diana, ex terzino tra le altre anche del Palermo. La squadra emiliana ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto nel girone B di Serie C prima di essere eliminata ai playoff dalla Feralpisalò.

In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO PALERMO-REGGIANA

La gara tra Palermo e Reggiana si giocherà domenica 31 luglio 2022 con fischio d'inizio alle ore 21.00. Lo scenario sarà quello dello stadio 'Renzo Barbera'.

DOVE VEDERE PALERMO-REGGIANA IN TV

I diritti della Coppa Italia sono stati assegnati a Mediaset, che trasmetterà tutte le partite della competizione in chiaro a partire dai trentaduesimi. Palermo-Reggiana quindi non sarà visibile in diretta tv.

PALERMO-REGGIANA IN DIRETTA STREAMING

La gara tra Palermo e Reggiana, valida per il turno preliminare della Coppa Italia, non sarà trasmessa neppure in streaming.

IN DIRETTA SU GOAL

Tutti gli aggiornamenti sulla gara, dalle formazioni ufficiali al racconto delle azioni salienti delle due squadre potrete leggerli in tempo reale su GOAL, tramite la nostra diretta testuale minuto per minuto.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO-REGGIANA

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Dall’Oglio; Valente, Silipo, Fella; Brunori.

REGGIANA (3-4-3): Turk; Laezza, Rozzio, Contessa; Libutti, Rossi, Sciaudone, Orsi; Rosafio, Varela, Zamparo.