Palermo-Potenza dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Nuova giornata del girone C di Serie C, Palermo contro Potenza: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Match infrasettimanale per Palermo e Potenza, a confronto per recuperare una delle sfide che i rosanero hanno dovuto rinviare a causa dei problemi per coronavirus. I siciliani e i lucani tenteranno di arrivare in zona playoff, così da staccarsi dalla parte pericolante della classifica.

Nove punti fin qui per entrambe, ma il Palermo ha giocato appena otto gare, a fronte delle dieci del Potenza. I playoff sembrano già l'unica via per provare ad approdare in Serie B, visto che la Ternana ha un passo da urlo, con ventisette punti frutto di otto successi su undici.

Il Potenza si affiderà al capocannoniere del girone C di Serie C, ovvero Cianci, autore fin qui di sette reti. Per il Palermo invece il numero uno dei marcatori risponde al nome di Saraniti, con due goal messi a segno in questa prima tribolata parte di annata 2020/2021.

In questa pagina tutte le informazioni su Palermo-Potenza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PALERMO-POTENZA

Il match tra Palermo e Potenza si giocherà al Barbera di Palermo mercoledì 18 novembre 2020, alle ore 15.

Palermo-Potenza, sfida del girone C di Serie C, sarà trasmessa in diretta da Eleven Sports, che detiene i diritti dell'intero torneo. Gli utenti potranno seguire Catania-Vibonese in diretta gratuita su Youtube, come comunicato dalla stessa piattaforma, per tutte le partite del mese di novembre. Anche sulle smart tv di ultima generazione si potrà vedere la partita, scaricando l'applicazione.

Non è prevista dunque la copertura televisiva in chiaro del match, che non sarà visibile sulla Rai.

Sarà possibile assistere ain diretta streaming su Eleven Sports e sul canale Youtube della piattaforma anche sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili come smartphone o tablet. In entrambi i casi si dovrà selezionare il link della partita dal sito della piattaforma, oppure accedere tramite l'applicazione.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Almici, Palazzi, Marconi, Corrado; Broh, Martin; Kanoute, Rauti, Floriano; Saraniti.

POTENZA (3-5-1-1): Marchegiani; Coccia, Di Somma, Conson; Viteritti, Ricci, Sandri, Coppola, Panico; Volpe; Cianci