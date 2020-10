Palermo-Potenza dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Palermo sfida il Potenza per la 2ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

PALERMO-POTENZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -Potenza

-Potenza Data: 4 ottobre 2020

4 ottobre 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

Il Palermo di Roberto Boscaglia sfida in casa il Potenza di Mario Somma nella 2ª giornata del Girone C di Serie C. I rosanero hanno perso al loro debutto in campionato, venendo sconfitti 2-0 fuori casa dal Teramo, i lucani invece hanno vinto la prima gara battendo 2-1 in casa il Catanzaro.

I siciliani sono in leggero vantaggio nei 13 precedenti in gare ufficiali: il bilancio è infatti di 6 vittorie, 5 sconfitte e 2 pareggi.

I rosanero sono neopromossi in Serie C dopo aver vinto il campionato di Serie D nella passata stagione, mentre i Leoni si sono piazzati al 4° posto nel Girone C di Serie C 2019/2020, per poi venir eliminati nei playoff promozione.

Altre squadre

In questa pagina tutte le informazioni su Palermo-Potenza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PALERMO-POTENZA

Palermo-Potenza si giocherà il pomeriggio di domenica 4 ottobre alle ore 15.00 nel palcoscenico dello Stadio Renzo Barbera di Palermo. La gara sarà diretta dal signor Fabio Natilla della sezione di Molfetta.

La sfida Palermo-Potenza sarà trasmessa in diretta da Eleven Sports, la piattaforma web che detiene i diritti del campionato di Serie C. Non è prevista invece copertura televisiva in chiaro da parte della Rai.

La partita Palermo-Potenza sarà come detto visibile in diretta streaming su Eleven Sports, attraverso diverse modalità: sottoscrivendo un abbonamento o acquistando il singolo evento. In entrambi i casi ccorrerà selezionare il link della partita dal sito, oppure scaricare l'app su smart tv, smartphone o tablet.

Boscaglia potrebbe puntare in attacco su Saraniti come centravanti. Alle sue spalle Valente, Floriano e Kanoute sulla trequarti. In mediana Palazzi agirà accanto ad Odjer. Fra i pali ci sarà Pelagotti, davanti a lui una difesa a quattro con Peretti e Crivello terzini e Lancini e Marconi a comporre la coppia centrale.

L'articolo prosegue qui sotto

Modulo speculare ai siciliani per Somma, che dovrebbe affidarsi davanti a Salvemini. A supporto del centravanti sulla trequarti agiranno Di Livio, Ricci e Volpe. Davanti alla difesa tandem composto da Iuliano e Sandri. Fra i pali agirà , davanti a lui Conson e Boldor saranno i due centrali, con Zampa e Panico esterni bassi.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Peretti, Lancini, Marconi, Crivello; Odjer, Palazzi; Valente, Floriano, Kanoute; Saraniti.

POTENZA (4-2-3-1): Brescia; Zampa, Conson, Boldor, Panico; Iuliano, Sandri; Di Livio, Ricci, Volpe; Salvemini.