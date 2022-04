Palermo-Picerno dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

PALERMO-PICERNO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita : Palermo-Picerno

: Data : 3 aprile 2022

: Orario : 17.30

: Canale TV : Sky Sport (canale 258 satellite), Eleven Sports

: (canale 258 satellite), Streaming: Eleven Sports, SkyGo

Serie C 2021/2022 agli sgoccioli e ultimi incontri per decidere chi giocherà i playoff, e in quale posizioni. Con il Bari capolista solitaria, direttamente in Serie B, è bagarre per il secondo posto, ma anche per chiudere al terzo e quarto ed evitare così le iniziali gare dei playoff.

Tra le squadre interessate c'è anche il Palermo, attualmente al quinto posto con 57 punti e in bilico per ottenere una miglior posizione di classifica. Di fronte al team isolano c'è il Picerno, all'ottavo posto, uno degli ultimi piazzamenti che garantisce un passaggio ai playoff post stagione regolare.

Entrambe le squadre hanno giocato 34 incontri e il prossimo sarà di fatto il 35esimo: appena dodici i punti a disposizione per ottenere un piazzamento più importante possibile. Nel match d'andata giocato a novembre, il Picerno ha avuto la meglio sul Palermo per 1-0.

In questa pagina tutte le informazioni su Palermo-Picerno: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PALERMO-PICERNO

La sfida tra Palermo e Picerno si giocherà domenica 3 marzo 2022 alle ore 17:30. L'incontro della 35esima giornata di Serie C verrà disputato al Renzo Barbera, stadio del Palermo.

DOVE VEDERE PALERMO-PICERNO IN TV

Palermo-Palermo sarà trasmessa in diretta tv da Eleven Sports. La gara sarà dunque visibile attraverso le moderne smart tv compatibili con l’apposita app, o in alternativa con tutte le altre tipologie di televisori collegabili a dispositivi quali Amazon Fire Tv Stick e Google Chromecast. Match disponibile in diretta anche su Sky Sport, precisamente sul canale 258 della piattaforma satellitare.

PALERMO-PICERNO IN DIRETTA STREAMING

La partita tra Palermo e Picerno sarà disponibile anche in streaming su Eleven Sports. Gli abbonati potranno assistervi collegandosi al sito ufficiale della piattaforma e selezionando l’evento, tramite pc e notebook, o in alternativa scaricando l'app su smartphone o tablet..

Palermo-Picerno è a disposizione in streaming per gli abbonati a Sky grazie all'applicazione SkyGo: stesste modalità di fruizione con tablet, computer fisso, portatile o cellulare.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO-PICERNO

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi, Lancini, Perrotta, Crivello; De Rose, Damiani; Valente, Luperini, Floriano; Brunori.

PICERNO (3-5-2): Viscovo; Rodriguez, De Franco, Ferrani; De Cristofaro, Pitarresi, Dettori, Di Dio, Setola; Vivacqua, Reginaldo.