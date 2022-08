Palermo-Perugia dove vederla: DAZN, Sky o Helbiz? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Prima gara dal ritorno del Palermo in Serie B che ospita al Barbera il Perugia: tutto sulla sfida, dalle formazioni a dove seguirla in TV e Streaming.

PALERMO-PERUGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Palermo-Perugia

Palermo-Perugia Data: 13 agosto 2022

13 agosto 2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN, Sky Sport (253) e Helbiz Live

DAZN, Sky Sport (253) e Helbiz Live Streaming: DAZN, Sky Go, NOW e Helbiz Live

Un grande ritorno e una conferma: riparte la Serie B 2022/23 con il Palermo e il Perugia pronti a rilanciare le proprie ambizioni all'inizio di una nuova stagione.

Per i rosanero si tratta di quella del ritorno in cadetteria dopo tre anni dall'ultima volta e dall'ultima gara disputata allo stadio Renzo Barbera contro il Cittadella l'11 maggio del 2019, prima del fallimento. Le due promozioni consecutive e il cambio di proprietà, con l'ingresso nell'universo del City Group, restituiscono valore al progetto dei siciliani.

Per il Perugia invece si tratta del secondo anno di Serie B consecutivo: in quello passato ottavo posto con un gran rendimento generale e qualificazione ai Playoff, con eliminazione al primo turno, ai tempi supplementari, contro il Brescia.

L'ultima sfida tra le due formazioni risale al febbraio del 2019, quando al Curi di Perugia il Palermo si è imposto per 1-2 con la doppietta di George Puscas.

In questa pagina troverete tutte le informazioni utili per seguire Palermo-Perugia: dalle ultime di formaizoni fino alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO PALERMO-PERUGIA

La gara tra Palermo e Perugia, valida per la prima giornata di Serie B e in programma sabato 13 agosto 2022, verrà disputata allo stadio "Renzo Barbera" di Palermo: il fischio d'inizio è previsto per le ore 20:45. L'arbitro dell'incontro sarà Giovanni Ayroldi di Molfetta.

DOVE VEDERE PALERMO-PERUGIA IN TV

Il match tra Palermo e Perugia verrà trasmesso su DAZN e sarà fruibile sull'app, scaricabile su Smart TV, oltre che sulle console di gioco Xbox e PlayStation, utilizzabile su dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Anche su Sky sarà possibile seguire il match, al canale Sky Sport (253 del satellite). L'alternativa è rappresentata da Helbiz Live grazie all'app presente sulle Smart TV, dopo aver attivato l'abbonamento.

PALERMO-PERUGIA IN DIRETTA STREAMING

Palermo-Perugia sarà visibile in diretta Streaming sull'app di DAZN e sul sito della piattaforma, dopo aver arrivato l'abbonamento: anche su Sky Go sarà possibile seguire la partita del Renzo Barbera, così come su NOW (dopo aver acquistato il pacchetto dedicato) ed Helbiz Live.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO-PERUGIA

Corini dovrebbe puntare su un 4-2-3-1 con Pigliacelli in porta, Sala, Nedelcearu, Somma e Crivello in difesa. De Rose e Luperini faranno da schermo in mediana dietro a Valente, Fella ed Elia. Brunori sarà il riferimento centrale.

Castori con il 3-5-2 con Gori tra i pali, Casasola, Vulikic e Sgarbi centrali, con Lisi, Santoro, Iannoni, Vulic e Dell'Orco in mediana alle spalle di Kouan e Melchiorri.

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli; Sala, Nedelcearu, Somma, Crivello; De Rose, Luperini; Valente, Fella, Elia; Brunori.

PERUGIA (3-5-2): Gori; Casasola, Vulikic, Sgarbi; Lisi, Santoro, Iannoni, Vulic, Dell'Orco; Kouan, Melchiorri.