Palermo, Pergolizzi si fa male in allenamento: lesione del tendine d'Achille

L'allenatore del Palermo era assente alla seduta di allenamento pomeridiana a causa di una lesione sub-totale del tendine d'Achille.

Episodio del tutto singolare in casa : l'allenatore Rosario Pergolizzi è stato costretto a dare forfait in occasione della seduta odierna di allenamento a causa di un grave infortunio rimediato proprio nell'allenamento del giorno prima.

Gli esami strumentali hanno infatti evidenziato una lesione sub-totale del tendine d'Achillle per il mister rosanero nel corso della partitella svolta svolta al 'Pasqualino' durante la seduta facoltativa.

Nei prossimi giorni sarà valutato se sarà necessario o meno un intervento chirurgico, ma l'allenamento di oggi è stato diretto dal tecnico in seconda Francesco Libro. Imprevisti del mestiere per Pergolizzi, che con il suo Palermo guida il girone di Serie D a punteggio pieno con cinque vittorie in altrettante gare.