PALERMO-PAGANESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Periodo positivo per il Palermo che va a caccia della capolista Bari. I rosanero affrontano la Paganese in una gara valevole per la quindicesima giornata di Serie C. Un match importante per proseguire la corsa alla vetta e insidiare chi sta davanti. Quattro successi nelle ultime cinque gara per il gruppo di Filippi che pare aver trovato la quadra. La Paganese, invece, viene da due sconfitte di fila che l'hanno fatta scivolare fuori dalla zona playoff.

Il Palermo ha 26 punti, frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte con 20 reti fatte e 11 subite. In casa la squadra siciliana va molto bene: 5 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta con 12 reti fatte e 2 subite con 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 gare.

La Paganese ha 17 punti con 5 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte con 13 reti fatte e 21 subite. Tre sconfitte e due vittorie nelle ultime cinque gare. Sono 13 le reti fatte e 21 quelle subite. In trasferta il rendimento dei campani è disastrosa: soltanto un punto conquistato e solo una rete fatte e ben dodici subite. Serve una svolta se si vogliono acciuffare i playoff.

L'ultimo precedente al Barbera tra le due squadre risale al 15 novembre 2020: successo di misura del Palermo per 2-1.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Palermo-Paganese: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO PALERMO-PAGANESE

Palermo-Paganese, gara valevole per la quindicesima giornata di Serie C, andrà in scena allo stadio Renzo Barbera di Palermo, nel pomeriggio di sabato 20 novembre 2021. Il calcio d'inizio della sfida è alle 14.30

DOVE VEDERE PALERMO-PAGANESE IN TV

Palermo-Paganese sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, visibile, tramite l'applicazione dedicata disponibile sulle moderne smart tv.

PALERMO-PAGANESE IN DIRETTA STREAMING

Palermo-Paganese verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, dopo essersi registrati e aver attivato l'abbonamento mensile o annuale, scaricando l'applicazione, sia sul proprio personal computer o notebook, e collegandosi con il sito ufficiale delle piattaforma. Un'ulteriore alternativa è rappresentata da 196 Sports: piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero. Nessuna diretta streaming né su Sky Go né su Rai Sport.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO-PAGANESE

Probabile 3-5-2 per il Palermo con Pelagotti in porta, Buttaro, Marconi e Perrotta in difesa. Almici e Valente esterni, Dall'Oglio, Odjer e Luperini in mezzo. Fella e Brunori in avanti.

L'articolo prosegue qui sotto

4-3-3 per la Paganese con Baiocco in porta, Zanini, Sbampato, Bianchi e Sussi in difesa. Firenze, Tissone e Cretella in mezzo. Guadagni, Iannone e Zito in avanti.

PALERMO (3-5-2): Pelagotti; Buttaro, Marconi, Perrotta; Almici, Dall'Oglio, Odjer, Luperini, Valente; Fella, Brunori.

PAGANESE (4-3-3): Baiocco; Zanini, Sbampato, Bianchi, Sussi; Firenze, Tissone, Cretella; Guadagni, Ianone, Zito.