Palermo-Padova dove vederla: Eleven Sports, Rai, Sky o One Football? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Ritorno della finale dei playoff di Serie C tra Palermo e Padova: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della partita.

PALERMO-PADOVA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Siamo giunti all'ultimo atto, quello che decreterà la quarta promossa dalla Serie C alla Serie B: a contendersi la gloria sono Palermo e Padova, impegnate nel ritorno della finale dei playoff.

Si parte dallo 0-1 del match d'andata in favore dei siciliani, vittoriosi grazie alla marcatura messa a segno da Floriano al decimo minuto del primo tempo.

Risultato che ovviamente pone i ragazzi allenati da Silvio Baldini in una posizione di evidente vantaggio: per festeggiare il ritorno in B basterà non perdere, mentre con qualsiasi ko di misura si andrebbe ai tempi supplementari ed, eventualmente, ai calci di rigore. Ricordiamo, infatti, che non è valida la regola del goal doppio in trasferta, in linea con le disposizioni nazionali e internazionali.

L'unico risultato a disposizione dei veneti è la vittoria, a patto che essa arrivi con almeno due goal di scarto: impresa non proprio alla portata contro un avversario che, in questa stagione, non ha mai perso tra le mura amiche.

Questo articolo vi consentirà di rimanere aggiornati su Palermo-Padova: dalle info relative alle formazioni che scenderanno sul terreno di gioco alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO PALERMO-PADOVA

Palermo-Padova si giocherà domenica 12 giugno 2022 allo stadio 'Renzo Barbera' di Palermo. Calcio d'inizio alle ore 21:15. Direzione affidata all'arbitro Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto.

DOVE VEDERE PALERMO-PADOVA IN TV

Il ritorno della finale dei playoff di Serie C tra Palermo e Padova sarà trasmesso su Eleven Sports, la cui app è disponibile per il download sulle smart tv e tramite Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick: per accedere all'evento bisognerà sottoscrivere un abbonamento mensile o stagionale.

Match trasmesso anche da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport (251).

Infine Palermo-Padova sarà visibile anche in chiaro su Rai 2.

PALERMO-PADOVA IN DIRETTA STREAMING

L'app di Eleven Sports è utilizzabile anche su dispositivi come smartphone o tablet, mentre da pc ci si potrà collegare al sito ufficiale inserendo le proprie credenziali d'accesso.

Gli abbonati Sky potranno sfruttare il servizio Sky Go; l'opzione gratuita è rappresentata dalla sezione 'dirette' di RaiPlay.

Sarà possibile assistere al match anche su OneFootball in modalità pay-per-view, mentre i residenti all'estero potranno collegarsi al portale 196sports.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO-PADOVA

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Odjer; Valente, Luperini, Soleri; Brunori. All. Baldini.

PADOVA (3-4-3); Donnarumma; Monaco, Valentini, Gasbarro; Germano, Saber, Ronaldo, Curcio; Chiricò, Santini, Bifulco. All. Oddo.