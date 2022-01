PALERMO-MONTEROSI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Palermo-Monterosi

• Data: 30 gennaio 2022

• Orario: 17.30

• Canale TV: Eleven Sports

• Streaming: Eleven Sports

Il Palermo per lotta per il secondo posto, il Monterosi per evitare i playout. Sfida al Barbera con obiettivi opposti tra siciliani e laziali. La squadra rosanero, con Baldini in panchina, è reduce dallo 0-0 contro il Catanzaro. Il Monterosi Tuscia, invece, ha vinto nettamente contro il Potenza.

Il Palermo ha 34 punti, frutto di 9 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte con 25 reti fatte e 16 subite. Nelle ultime 5 gare sono arrivate una vittoria, due pareggi e due sconfitte.

Il Monterosi Tuscia, invece, ha totalizzato 25 punti con 5 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte con 22 reti fatte e 30 subite. In trasferta i punti sono 9 con una vittoria, sei pareggi e quattro sconfitte.

Solo un precedente tra le due squadre, quello dell'andata, finito in parità.

Di seguito tutte le informazioni su Palermo-Monterosi: dove vedere la partita in diretta tv e in diretta streaming e le probabili formazioni.

ORARIO PALERMO-MONTEROSI

La gara tra Palermo-Monterosi, gara valevole per la 24/a giornata di Serie C, si giocherà domenica 30 gennaio alle ore 17.30 presso lo stadio "Renzo Barbera"

DOVE VEDERE PALERMO-MONTEROSI IN TV

Palermo-Monterosi sarà visibile in diretta tv - tramite abbonamento - su Eleven Sports, che detiene i diritti di tutte le partite del campionato di Serie C: sarà possibile scaricare l'applicazione su una smart tv ma anche, tramite alcuni dispositivi esterni, su un normale televisore.

PALERMO-MONTEROSI IN DIRETTA STREAMING

Come di consueto, Palermo-Monterosi sarà visibile non soltanto in diretta tv, ma anche in diretta streaming, su Eleven Sports, scaricando l'applicazione - sempre dopo aver sottoscritto un abbonamento - su dispositivi quali pc, smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO-MONTEROSI

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Doda, Lancini, Marconi, Giron; Dall'Oglio, De Rose; Valente, Luperini, Felici; Soleri.

MONTEROSI (3-5-2): Alia; Tartaglia, Borri, Rocchi; Adamo, Basit, Tonetto, Parlati, Cancellieri; Buglio, Artistico.