Palermo-Monopoli: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

PALERMO-MONOPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Palermo-Monopoli

Palermo-Monopoli Data: 5 dicembre 2021

5 dicembre 2021 Orario: 20.30

20.30 Canale tv: Eleven sports, Sky Sport (canale 252 del satellite)

Streaming: Eleven Sports, Sky Go, 196 Sports

Una sfida per i vertici della classifica del Girone C di Serie C che non si vede spesso, ma rappresenta alla perfezione il buon lavoro svolto fin qui dalle due squadre: il Palermo ospita il Monopoli per la 17a giornata di campionato.

I rosanero nell'ultimo turno hanno perso partita e secondo posto a sorpresa contro il Picerno, con la rete dell'ex Catania Reginaldo: la formazione di Filippi è alle porte della settimana che porterà proprio al derby del Massimino contro i rossazzurri, ma prima di proiettarsi alla gara senza dubbio più sentita in Sicilia dovrà vedersela con i pugliesi.

Pugliesi che stanno benissimo: i ragazzi di Colombo non perdono dal 17 ottobre, ovvero dal match contro il Foggia allo Zaccheria. Poi 5 vittorie e 2 pari. Nell'ultimo turno successo contro la Paganese, al Veneziani, per 1-0 targato Mercadante, su rigore.

In questa pagina troverete tutto su Palermo-Monopoli: dalle ultime relative alle formazioni alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO PALERMO-MONOPOLI

La sfida tra Palermo e Monopoli, in programma domenica 5 dicembre, verrà disputata allo stadio "Renzo Barbera" di Palermo: il fischio d'inizio è fissato alle ore 20:30.

DOVE VEDERE PALERMO-MONOPOLI IN TV

La partita tra Palermo e Monopoli verrà trasmessa in diretta TV sia sui canali Sky, e nello specifico su Sky Sport (canale 252 del satellite), che su Eleven Sports. In quest'ultimo caso sarà possibile seguire il match sulle moderne Smart TV compatibili con l'app di Eleven Sports: basterà, dopo aver attivato l'abbonamento, accedere con i propri dati.

PALERMO-MONOPOLI IN DIRETTA STREAMING

La diretta streaming di Palermo-Monopoli sarà disponibile su Sky Go, app di Sky che permette, dopo aver attivato l'abbonamento, di seguire l'evento su PC, Tablet o Smartphone. Sarà possibile seguire la gara in diretta streaming anche su Eleven Sports, tramite la specifica app o l'accesso al sito da qualsiasi piattaforma.

Un'alternativa è rappresentata da 196 Sports: piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO-MONOPOLI

Filippi con il 3-5-2, ma senza lo squalificato Marconi, espulso contro il Picerno. In porta Pelagotti dietro a Perrotta, Buttaro e Peretti. In mediana Almici, De Rose, Odjer, Dall'Oglio e Valente alle spalle di Fella e Brunori.

L'articolo prosegue qui sotto

Colombo speculare con Loria tra i pali, Mercadante, Arena e Bizzotto in difesa. Viteritti, Langella, Piccinni, Vassallo e Guiebre a centrocampo a supporto di Grandolfo e Starita.

PALERMO (3-5-2): Pelagotti; Perrotta, Buttaro, Peretti; Almici, De Rose, Odjer, Dall'Oglio, Valente; Fella, Brunori. All. Filippi

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Mercadante, Arena, Bizzotto; Viteritti, Langella, Piccinni, Vassallo, Guiebre; Grandolfo, Starita. All. Colombo