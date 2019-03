Palermo-Lecce: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Palermo ospita il Lecce nella 27ª giornata di Serie B: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Palermo di Roberto Stellone sfida il Lecce di Fabio Liverani nella 27ª giornata di Serie B. I siciliani sono terzi in classifica a quota 42 punti, con un cammino di 11 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte, mentre i salentini occupano il 4° posto con 41 punti, frutto di 11 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte, e in caso di successo scavalcherebbero in classifica i rivali.

Il bomber macedone Ilija Nestorovski è il miglior marcatore fra i rosanero con 7 reti in 16 presenze, sono 10 in 21 partite, invece, i goal realizzati da Andrea La Mantia, giocatore più prolifico fra i giallorossi. Il Palermo è reduce da una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle ultime 3 giornate, il Lecce ha rimediato 2 pareggi consecutivi e una vittoria nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA PALERMO-LECCE

Palermo-Lecce è in programma sabato 2 marzo 2019 alle ore 18.00 nel palcoscenico dello Stadio Renzo Barbera di Palermo. Per le due formazioni sarà il 34° confronto nel campionato di Serie B. I biglietti di Palermo-Lecce sono acquistabili online sul circuito vivaticket.it e nei punti vendita autorizzati.

DOVE VEDERE PALERMO-LECCE IN TV E STREAMING

Il big match Palermo-Lecce sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati della piattaforma di sport in streaming potranno seguire la gara su su diversi dispositivi, come ad esempio sulle smart tv compatibili, sui pc, sui tablet e sugli smartphone.

Tifosi e appassionati potranno inoltre godersi la partita collegando la propria tv di casa a un decoder Sky Q o ad una console PlayStation 4 o Xbox One. Un ulteriore modalità di visione è rappresentata dall'utilizzo di particolari dispositivi quali Amazon Fire Stick e Chromecast. L'evento dopo il fischio finale resterà a disposizione degli utenti on demand, per cui sarà possibile vedere quando si vuole l'intera gara o soltanto gli highlights.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO-LECCE

PALERMO (4-3-1-2): Brignoli; Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Murawski, Jajalo, Chochev; Trajkovski; Puscas, Nestorovski.

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Venuti, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Arrigoni, Tachtsidis, Majer; Mancosu; La Mantia, Falco.