Palermo-Latina dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Il Palermo debutta nella nuova Serie C ospitando il Latina: tutto sulla partita, da dove vederla in tv e streaming alle formazioni.

PALERMO-LATINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Nel fine settimana ricomincia il campionato di Serie C, con Palermo-Latina tra le partite che riguardano il Girone C. Esordio in casa dunque per i rosanero, che partono con l'obiettivo di fare un campionato d'alta classifica.

La formazione palermitana ha iniziato alla grande la stagione, con il 4-1 all'AZ Picerno nel primo turno di Coppa Italia Serie C. In goal Lancini, Floriano, Luperini e Fella.

Coppa Italia decisamente più amara per il Latina, già fuori dalla competizione. Al primo turno, infatti, nerazzurri hanno perso per 1-0 contro la Turris.

L'ultima sfida tra le due squadre giocata in terra siciliana risale al 23 novembre 2013. Era il campionato di Serie B 2013/14 e il Latina riuscì ad imporsi per 1-2 grazie ai goal di Ghezzal e Jefferson.

In questo articolo troverete tutte le informazioni più utili riguardo a Palermo-Latina: dagli aggiornamenti delle formazioni fino ai consigli su come assistere alla partita in diretta tv e streaming.

ORARIO PALERMO-LATINA

Palermo-Latina è in programma domenica 29 agosto 2021, alle ore 20.30. Il teatro scelto per il match è il Renzo Barbera di Palermo.

Palermo-Latina sarà visibile su Sky al canale Sky Sport (numero 257 del satellite) oltre che su Eleven Sports. Abbonandosi a questa piattaforma, visibile tramite una moderna Smart Tv, sarà possibile assistere al confronto tra Palermo e Latina.

Esiste inoltre un'altra piattaforma che trasmette la Serie C, friuibile però solo dai tifosi che risiedono all'estero. Si tratta di 196 Sports, che consente a chi è fuori dall'Italia di non perdersi un match della sua squadra del cuore.

Per quanto riguarda la diretta streaming, la partita tra Palermo e Latina sarà disponibile su Sky Go ed Eleven Sports mediante pc, smartphone e tablet. Stesso discorso per 196 Sports.

IN DIRETTA SU GOAL

Anche noi di Goal racconteremo Palermo-Latina, avvicinandoci al match con l'annuncio delle formazioni ufficiali e trasmettendone ai lettori con il racconto testuale della sfida.

Filippi dovrebbe schierare la sua squadra con il 3-4-1-2, con il trio formato da Marong, Buttaro e Lancini a proteggere la porta di Pelagotti. Almici e Giron presidieranno le corsie esterne, in una mediana in cui al centro ci saranno De Rose e Luperini. Sulla trequarti spazio a Floriano, alle spalle del suo Brunori-Soleri.

Di Donato risponde con il 4-4-2, con Alonzi tra i pali e De Santis-Esposito come coppia di centrali difensivi. Ercolano e Nicolao saranno i terzini, coadiuvati sulle fasce da Tessiore e Rossi. I due fanno parte di un centrocampo in cui ci sono anche Amadio e Marcucci. Attacco, infine, affidato a Di Livio e Mascia.

PALERMO (3-4-1-2): Pelagotti; Marong, Buttaro, Lancini; Almici, De Rose, Luperini, Giron; Floriano; Brunori, Soleri. All. FIlippi

LATINA (4-4-2): Alonzi; Ercolano, De Santis, Esposito, Nicolao; Tessiore, Amadio, marcucci, Rossi; Di Livio, Mascia. All. Di Donato