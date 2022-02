CAMPOBASSO-PALERMO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Palermo-Juve Stabia

• Data: 12 febbraio 2022

• Orario: 17.30

• Canale TV: Eleven Sports

• Streaming: Eleven Sports

Palermo e Juve Stabia si affrontano per un match valevole per la 25/a giornata di Serie C. I rosanero sono reduci da due pareggi di fila, la Juve Stabia, invece, ha un rendimento altalenante e precede in classifica i siciliani (anche se con 6 punti di distanza).

Una sfida interessante tra due formazioni che vogliono puntare ad una classifica migliore per i playoff.

Il Palermo ha 39 punti, frutto di 10 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte con 31 reti fatte e 20 subite. In casa i punti sono 28 con 8 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta.

La Juve Stabia, invece ha totalizzato fin qui 33 punti frutto di 8 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte con 28 reti fatte e 27 subite. Nelle ultime cinque gare sono due pareggi, due vittorie e una sconfitta. In trasferta i punti conquistati sono 10 con 2 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte.

All'andata, al Romeo Menti, è finita 0-0 tra la due squadre. L'anno scorso successo del Palermo nei playoff, mentre in casa vinsero i campani per 4-2

In questa pagina troverete tutte informazioni relative a Palermo-Juve Stabia: dalle formazioni a dove seguire la gara in diretta TV e streaming.

ORARIO PALERMO-JUVE STABIA

La gara tra Palermo-Juve Stabia, valevole per la 25/a giornata di Serie C, girone C, si giocherà allo stadio Renzo Barbera di Palermo, sabato 12 febbraio 2022. Calcio d'inizio fissato per le ore 17,30.

DOVE VEDERE PALERMO-JUVE STABIA IN TV

Sarà possibile seguire Palermo-Juve Stabia in diretta TV su Eleven Sports, attraverso l'app scaricabile sulle moderne Smart TV: una volta attivata l'app basterà registrarsi, attivare l'abbonamento mensile o annuale e selezionare l'evento.

PALERMO-JUVE STABIA IN DIRETTA STREAMING

Palermo-Juve Stabia verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports: basterà accedere al sito della piattaforma, da dispositivo mobile o da PC e Notebook, registrarsi, attivare l'abbonamento e selezionare l'evento. Un'alternativa è rappresentata da 196 Sports, piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO-JUVE STABIA

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Buttaro, Somma, Giron, Perrotta; De Rose, Odjer; Valente, Luperini, Felici; Brunori.

JUVE STABIA (4-2-3-1): Dini; Donati, Caldore, Troest, Dell'Orfanello; Altobelli, Scaccabarozzi, Ceccarelli, Stoppa, Bentivegna; Eusepi.