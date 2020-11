Palermo, il Potenza pulisce lo spogliatoio prima di andare via

Il Palermo sul suo profilo Instagram racconta il bel gesto del Potenza, che ha lasciato lo spogliatoio come lo aveva trovato, con tanto di foto.

Nella giornata di mercoledì si è giocata la sfida di Serie C tra e Potenza. I siciliani hanno vinto per uno a zero, ma non è solo questa la notizia che ha protato in dote la partita. C'è anche un aspetto extra-calcistico molto bello che lo stesso Palermo ha voluto sottolineare sui propri social.

L'articolo prosegue qui sotto

Postando alcune foto su Instagram, il Palermo ha documentato e immortalato l'iniziativa del Potenza, che a fine partita ha chiesto "scopa e paletta" al Palermo. Il motivo? Ripulire lo spogliatoio dopo che lo avevano lasciato.

Altre squadre

La squadra ha voluto lasciare tutto come era stato trovato, il Palermo ha voluto rendere pubblico questo gesto. Il Potenza ha poi attaccato anche un biglietto alla porta, con queste parole incise.

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo