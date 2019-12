Palermo, gravissimo infortunio per Santana: rottura del tendine d'Achille

L'attaccante del Palermo Mario Alberto Santana si è infortunato durante la sfida con l'Acireale: stagione compromessa per l'ex Napoli.

Una bruttissima notizia scuote l'ambiente del : l'attaccante Mario Alberto Santana è uscito in barella durante la sfida con l'Acireale a causa di un grave infortunio. L'ex giocatore di e ha riportato la rottura sottocutanea del tendine d'Achille destro.

Stagione finita per l'attaccante argentino 37enne, che lascia il Palermo in una condizione d'emergenza soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. La società rosanero resta infatti con pochi uomini davanti e perde soprattutto il carisma e l'esperienza di un giocatore dalla grande personalità.

Il Palermo guida attualmente la classifica del Girone I di Serie D a quota 37 punti con dodici vittorie in quindici partite: un cammino sicuramente soddisfacente per i siciliani, che puntano a tornare entro breve nel calcio che conta.