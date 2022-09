Palermo-Genoa dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Palermo-Genoa apre la quinta giornata di Serie B: tutto sulle formazioni e le info su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.

PALERMO-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Palermo-Genoa

Palermo-Genoa Data: 9 settembre 2022

9 settembre 2022 Orario: 20.30

20.30 Canale tv: DAZN , Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) e Helbiz Live

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live, OneFootball

Dopo le prime quattro giornate, in Serie B non c'è alcuna squadra a punteggio pieno, a dimostrazione dell'equilibrio che anche quest'anno regna nelle zone alte - e non solo - della classifica: di punti ne ha otto il Genoa, ancora imbattuto.

I rossoblù se la passano meglio rispetto al Palermo, fermo a quattro e in un momento tutt'altro che eccezionale: due sconfitte consecutive per la squadra allenata da Eugenio Corini, battuta nettamente per 3-0 dalla Reggina al 'Granillo' nel turno precedente.

Genoa sempre vittorioso in trasferta, a caccia del primo acuto tra le mura amiche: contro Benevento e Parma sono arrivati, rispettivamente, uno 0-0 e un 3-3, mentre a Venezia e a Pisa i tifosi hanno potuto gioire per due successi di misura.

Ai siciliani la vittoria manca dalla prima giornata, e cioè dal 2-0 interno rifilato al Perugia il 13 agosto, finora unica soddisfazione sul campo al netto dell'entusiasmo generato dall'avvento dei nuovi proprietari di City Group.

Questo articolo vi sarà utile per non perdevi nessun dettaglio su Palermo-Genoa: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO PALERMO-GENOA

Palermo-Genoa si giocherà venerdì 9 settembre 2022 allo stadio 'Renzo Barbera' di Palermo. Calcio d'inizio alle ore 20:30.

DOVE VEDERE PALERMO-GENOA IN TV

DAZN consentirà di assistere a Palermo-Genoa attraverso l'app scaricabile sulle moderne smart tv, utilizzabile sulle console PlayStation e Xbox oltre che su dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Su Sky sarà possibile guardare la partita ai seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251).

Disponibile per smart tv anche l'app di Helbiz Live: bisognerà prima acquistare uno dei pacchetti presenti nell'offerta.

PALERMO-GENOA IN DIRETTA STREAMING

L'applicazione di DAZN è fruibile anche su tablet e smartphone, mentre da browser ci si dovrà collegare al sito ufficiale e inserire le credenziali d'accesso per avviare la visione.

Per gli abbonati Sky è disponibile il servizio Sky Go. NOW è un'altra opzione (previo abbonamento).

Le alternative sono le app di Helbiz Live e OneFootball.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO-GENOA

Corini senza lo squalificato Bettella, espulso a Reggio Calabria per somma di ammonizioni: il suo sostituto al centro della difesa dovrebbe essere Lancini. Conferma per il tridente offensivo: Elia e Di Mariano a supporto della punta centrale Brunori.

Blessin invece dovrà fare a meno di Gudmundsson, squalificato per ben tre turni: a sinistra dovrebbe giocare Frendrup, col possibile esordio di Strootman al centro in coppia con Badelj. Coda ed Ekuban a formare la coppia d'attacco.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Lancini, Mateju; Saric, Stulac, Segre; Elia, Brunori, Di Mariano. All. Corini

GENOA (4-4-2): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Pajac; Portanova, Badelj, Strootman, Frendrup; Coda, Ekuban. All. Blessin