Palermo-Foggia dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Ottava giornata in Serie C, il Palermo ospita il Foggia al Renzo Barbera: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

PALERMO-FOGGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Palermo-Foggia

Palermo-Foggia Data: 10 ottobre 2021

10 ottobre 2021 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Eleven Sports, Sky Sport (251, satellite)

Eleven Sports, Sky Sport (251, satellite) Streaming: Eleven Sports, 196 Sports

Altro match rievocativo per Zeman. Il tecnico boemo, oggi ancora una volta sulla panchina del Foggia, affronta il Palermo (ha allenato le giovanli ormai oltre 40 anni fa). Match tra due squadre con un passato recente fatto di Serie A o addirittura coppe europee (nel caso del Palermo). Adesso entrambe cercano una difficile risalita dalle sabbie mobili della terza serie. Il Palermo, dopo, una stagione in chiaroscuro, punta decisamente ai playoff. Anche il Foggia, con un progetto rinnovato e con Zeman in panchina, mira a non fare da comprimario.

Già 12 reti per i pugliesi nelle prime 7 gare (secondo miglior attacco del campionato, peggio solo della Turris e uguale al Bari), mentre il Palermo è squadra più compatta, difficile da battere (solo una sconfitta nelle prime sette gare, ma anche quattro pareggi e solo due vittorie).

Il Foggia ha vinto le ultime due gare (l'ultima contro il Messina), mentre il Palermo ha pareggiato tre delle ultime quattro gare. Ultimo precedente risale alla stagione scorsa con il successo di misura del Palermo sul Foggia (1-0).

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Palermo-Foggia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO PALERMO-FOGGIA

Il match tra Palermo e Foggia, si giocherà domenica 17 ottobre 2021, il fischio d'inizio è fissato per le ore 17:30. La gara verrà disputata allo stadio "Renzo Barbera" di Palermo.

Palermo-Foggia si vedrà in diretta televisiva su Sky Sport: gli appassionati, abbonati al pacchetto Sport, potranno vedere il match sul canale 251 (sulla piattaforma satellitare). La gara sarà trasmessa in diretta anche dalla piattaforma web Eleven Sports, visibile, tramite l'applicazione dedicata disponibile sulle moderne smart tv.

La gara tra Palermo e Foggia verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, dopo essersi registrati e aver attivato l'abbonamento mensile o annuale, scaricando l'applicazione, sia sul proprio personal computer o notebook, e collegandosi con il sito ufficiale delle piattaforma. Un'ulteriore alternativa è rappresentata da 196 Sports: piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

3-4-2-1 per il Palermo con Pelagotti in porta, Lancini, Perrotta e Marconi in difesa, Doda e Valente esterni, Luperini e De Rose in mezzo. Fella e Floriano alle spalle di Brunori.

4-3-3 per il Foggia con Volpe tra i pali, Martino, Sciacca, Girasole e Nicoletti esterni. Rocca, Petermann e Gallo in mezzo. Merola, Ferrante e Curcio a formare il tridente offensivo.

PALERMO (3-4-2-1) Pelagotti; Lancini, Perrotta, Marconi; Doda; Luperini, De Rose, Valente; Fella, Floriano, Brunori.

FOGGIA (4-3-3) Volpe; Martino, Sciacca, Girasole, Nicoletti; Rocca, Petermann, Gallo; Merola, Ferrante, Curcio