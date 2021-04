Palermo-Foggia dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Palermo e Foggia di fronte nel recupero del 33esimo turno del girone C di Serie C: tutto sulle formazioni e le info su tv e streaming.

PALERMO-FOGGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Palermo-Foggia

Palermo-Foggia Data: 14 aprile 2021

14 aprile 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Eleven Sports, Rai Sport (57 e 58 del satellite)

Streaming: Eleven Sports, RaiPlay

Palermo e Foggia si giocano una bella fetta di stagione nel recupero del 33esimo turno del girone C di Serie C: entrambe sono in lotta per un posto nei playoff, in un raggruppamento dominato dalla Ternana che ha già staccato il pass per la B.

I rosanero si trovano al nono posto a quota 43 punti e quattro giorni fa non sono andati oltre lo 0-0 interno con la Vibonese: risultato deludente, poiché arrivato contro una squadra invischiata nella bagarre salvezza.

I pugliesi di punti ne hanno 47 e occupano la settima piazza: per loro c'è l'incognita di una forma fisica messa a dura prova dalla positività al Covid-19 di diversi membri del gruppo-squadra, che non ha reso possibile la disputa delle gare in programma nei giorni scorsi.

L'ultimo impegno dei 'Satanelli' risale infatti al 21 marzo, all'1-1 ottenuto contro la Viterbese al 'Pino Zaccheria': vantaggio rossonero con il rigore trasformato da Rocca, pari ospite con Baschirotto.

In questa pagina troverete tutto quello che serve sapere per rimanere informati su Palermo-Foggia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO PALERMO-FOGGIA

Palermo-Foggia si giocherà mercoledì 14 aprile 2021 allo Stadio Renzo Barbera di Palermo, impianto che ospita i match casalinghi della compagine siciliana. Non saranno presenti i tifosi in virtù delle norme di contenimento della diffusione del contagio da Coronavirus. Calcio d'inizio alle ore 15. L'arbitro sarà il signor Federico Longo di Paola.

Palermo-Foggia sarà visibile sulle moderne smart tv attraverso l'app di Eleven Sports, a cui basta accedere inserendo le proprie credenziali dopo aver sottoscritto un abbonamento. La sfida sarà trasmessa anche in chiaro su Rai Sport (canale numero 57 e 58 del satellite).

La diretta streaming di Palermo-Foggia sarà disponibile sul profilo Facebook e Youtube di Eleven Sports se in possesso di un abbonamento; l'alternativa è il collegamento da pc sul sito ufficiale della piattaforma o da smartphone e tablet con l'apposita applicazione disponibile per sistemi iOS e Android.

Sarà possibile anche fruire del servizio gratuito RaiPlay, utile per assistere a tutta la programmazione della Rai, previa registrazione.

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Marong, Peretti, Marconi; Almici, Luperini, De Rose, Valente; Kanoute, Floriano; Rauti. All. Filippi.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Anelli, Gavazzi, Galeotafiore; Kalombo, Vitale, Rocca, Said, Di Jenno; Curcio, Dell’Agnello. All. Cau.