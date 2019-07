Palermo, Ferrero rinuncia: "Non parteciperò al bando del Comune"

Il presidente della Sampdoria spiega: "Il mio obiettivo era dare al Palermo un ampio respiro nazionale. Non ci sono le condizioni".

Non sarà Massimo Ferrero il futuro del . L'attuale presidente della infatti ha anticipato all'ANSA che non parteciperà al bando organizzato dal Comune per la nascita della nuova società.

Solo qualche giorno fa Ferrero sembrava entusiasta di iniziare una nuova avventura in Sicilia, ma evidentemente ora qualcosa è cambiato.

"Prima che lo dicano gli altri, lo comunico io per evitare speculazione o fraintendimenti: non parteciperò al bando per il nuovo Palermo Calcio. Mi è parso che le condizioni proposte abbiano a che vedere più con un aspetto politico territoriale che non prettamente calcistico. Il sindaco Orlando sta svolgendo al meglio il suo ruolo di primo cittadino in questa direzione".

Quindi il presidente della Sampdoria spiega i motivi del suo passo indietro.

"Il mio interesse per il Palermo non è di questo tipo: è passionale, manageriale, strutturale. Il mio obiettivo sarebbe stato quello di dare a questa squadra un ampio respiro sportivo nazionale, come racconta la sua stessa storia, oltre che locale. Mercoledì sono stato in città non per fare un carosello, ma perché ho avuto la fortuna di conoscere Pamela Conti e mi sono sentito onorato di vivere al suo fianco un ritorno tra la sua gente".

Nel bando del Comune di Palermo si richiede come condizione necessaria "una serie di garanzie relative all’onorabilità di soci futuri e attuali, che negli ultimi cinque anni non devono essere stati proprietari, amministratori o dirigenti con poteri di rappresentanza federale in club esclusi dalla Figc. Inoltre, chi vorrà manifestare il proprio interesse, non dovrà aver riportato condanne per reati colposi superiori a 5 anni o condanne per reati contro il patrimonio, per bancarotta o per scandali calcistici“.

Infine il Comune richiede al nuovo proprietario un piano triennale con obiettivi ben chiari e l'impegno “ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante” nella società appena fallita.