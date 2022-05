Palermo-Feralpisalò dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Palermo ospita la Feralpisalò per il ritorno delle semifinali dei Playoff di C: tutto sul match, le formazioni e dove seguirla in TV e streaming.

PALERMO-FERALPISALO': CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Palermo-Feralpisalò

Palermo-Feralpisalò Data: 29 maggio 2022

29 maggio 2022 Orario: 20:30

20:30 Canale tv: Eleven Sports, Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 253)

Streaming: Eleven Sports, SkyGo, OneFootball, 196 Sport

All'andata è stata una gara a senso unico, ma i Playoff di Serie C, come altre competizioni, hanno mostrato che nel calcio tutto è possibile.

Il Palermo ospita la Feralpisalò per il ritorno delle semifinali degli spareggi promozione: chi vince va in finale ad affrontare la vincente tra Padova e Catanzaro.

A Salò, come detto, non c'è stata storia: i rosanero si sono imposti con un secco 0-3 firmato da Brunori, Floriano e Soleri e, più in generale, caratterizzato da un netto predominio dei siciliani.

Se la Feralpisalò dovesse pareggiare il conto delle reti si andrà ai tempi supplementari e, in caso, ai calci di rigore.

ORARIO PALERMO-FERALPISALO'

Il match tra Palermo e Feralpisalò, in programma domenica 29 maggio 2022, verrà disputato allo stadio "Renzo Barbera" di Palermo: fischio d'inizio alle ore 20:30.

DOVE VEDERE PALERMO-FERALPISALO' IN TV

Sarà possibile seguire Palermo-Feralpisalò in diretta TV su Eleven Sports, che detiene i diritti della Serie C: dopo aver sottoscritto l'abbonamento mensile, occorrerà scaricare l'app su una smart TV compatibile, o attraverso dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

La partita andrà in diretta anche sui canali Sky e nello specifico su Sky Sport Calcio e al canale numero 253 del satellite.

PALERMO-FERALPISALO' IN DIRETTA STREAMING

Palermo-Feralpisalò sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports collegandosi al sito della piattaforma e, dopo aver attivato l'abbonamento mensile, selezionando l'evento.

Gli abbonati a Sky potranno seguire la partita sull'app di Sky Go, mentre OneFootball la trasmetterà in pay-per-view. Un'ultima alternativa valida è 196 Sports, piattaforma di streaming per i residenti all'estero.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO-FERALPISALO'

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Giron; Damiani, De Rose; Valente, Luperini, Floriano; Brunori.

FERALPISALO' (4-3-1-2): Liverani; Corrado, Pisano, Bacchetti, Bergonzi; Guidetti, Carraro, Balestrero; Siligardi; Miracoli, Guerra.