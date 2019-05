Palermo-Cittadella: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Palermo sfida il Cittadella nel 38° turno di Serie B e spera ancora nella A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Delio Rossi sfida in casa il di Roberto Venturato nella 38ª e ultima giornata di Serie B. I siciliani sono terzi con 62 punti, frutto di 16 vittorie, 14 pareggi e 5 sconfitte, hanno appena una lunghezza di ritardo sul , 2°, e sperano ancora nella promozione diretta in Serie A, che potrebbe arrivare con un risultato positivo e la contemporanea sconfitta del Lecce, impegnato in casa con lo .

Segui live e in esclusiva Palermo-Cittadella su DAZN

I veneti, dal canto loro, sono al momento settimi a quota 50 punti, in piena zona playoff con un cammino di 12 vittorie, 14 pareggi e 9 sconfitte, ma devono guardarsi dal e dal , al momento fuori dagli spareggi che potrebbero sopravanzarli in caso di sconfitta in Sicilia.

Il bomber macedone Ilija Nestorovski è il miglior marcatore dei rosanero con 13 goal in 25 presenze, mentre Gabriele Moncini è il bomber dei granata con 12 reti realizzate in appena 16 presenze. Il Palermo ha collezionato 2 pareggi consecutivi e una vittoria sull' nelle ultime 3 giornate, il Cittadella invece viene da 2 pareggi e un importante successo nello scontro diretto col Verona.

QUANDO SI GIOCA PALERMO-CITTADELLA

Palermo-Cittadella si giocherà il pomeriggio di sabato 11 maggio 2019 alle ore 15.00 nella cornice dello Stadio Renzo Barbera di Palermo. Fra le due formazioni sarà l'8° confronto nel campionato di Serie B. È possibile acquistare i biglietti della partita online sul circuito vivaticket.it e nei punti vendita autorizzati.

DOVE VEDERE PALERMO-CITTADELLA IN TV E STREAMING

La sfida Palermo-Cittadella sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN, con telecronaca curata da Dario Mastroianni e commento tecnico di Simone Tiribocchi.

La partita sarà visibile su diversi dispositivi: ad esempio su pc, smartphone e tablet, sulle smart più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4, o ancora per mezzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Poco dopo il fischio finale, la partita sarà disponibile on demand, e tifosi e appassionati che usufruiscono del servizio potranno vedersi la gara integrale o soltanto gli highlights quando preferiranno.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO-CITTADELLA

Delio Rossi recupera Nestorovski ma il macedone, con un solo allenamento sulle gambe, potrebbe comunque partire dalla panchina: dal 1', vista la pesante squalifica di Moreo, sarà dunque probabilmente Trajkovski a far coppia con il rumeno Puscas, con l'uruguayano Falletti a supporto sulla trequarti. Centrocampo blindato con Murawski, Jajalo e Haas, mentre in difesa a sinistra sarà confermato Mazzotta e a destra si contendono una maglia Szyminski e Rispoli, con il polacco in vantaggio. Al centro coppia Bellusci-Rajkovic, fra i pali ci sarà Brignoli.

Venturato punterà probabilmente anche lui sul 4-3-1-2 come modulo di base. Davanti al portiere Paleari, Ghiringhelli e Benedetti saranno i due terzini, con Frare e Adorni a comporre la coppia centrale. A centrocampo Iori sarà il playmaker, con Proia e Branca mezzali. Davanti tandem Moncini-Diaw, con Schenetti alle loro spalle sulla trequarti.

PALERMO (4-3-1-2): Brignoli; Szyminski, Bellusci, Rajkovic, Mazzotta; Murawski, Jajalo, Haas; Falletti; Puscas, Trajkovski.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Benedetti; Proia, Iori, Branca; Schenetti; Moncini, Diaw.