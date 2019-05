Palermo-Cittadella dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Palermo deve battere il Cittadella e sperare che lo Spezia fermi il Lecce per ottenere la promozione diretta in Serie A.

Il si gioca la promozione diretta in contro il nell'ultima giornata del campionato di Serie B. L'appuntamento è per sabato 11 maggio allo stadio 'Renzo Barbera'.

Per ottenere la promozione diretta senza passare dai playoff però al Palermo non basterà battere il Cittadella, ma dovrà anche sperare che lo fermi il .

Attualmente infatti i pugliesi sono secondi in classifica con un punto di vantaggio sul Palermo e quindi in caso di vittoria verrebbero promossi in Serie A mentre i rosanero dovrebbero giocarsela ai playoff.

Il Palermo sarebbe promosso in Serie A in caso di vittoria solo se il Lecce pareggiasse o perdesse contro lo Spezia, o anche in caso di pareggio se il Lecce fosse sconfitto dallo Spezia grazie al vantaggio negli scontri diretti con i salentini.

Il Cittadella però deve ancora conquistare i playoff e dunque dovrà cercare di fare punti a Palermo per giocarsi a sua volta la promozione in Serie A.

In questa pagina tutte le informazioni su Palermo-Cittadella: dalle formazioni, alle indicazioni sulla diretta tv e streaming.

PARTITA Palermo-Cittadella DATA 11 maggio 2019, ore 15 DOVE Stadio Barbera, Palermo ARBITRO Juan Luca Sacchi TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO PALERMO-CITTADELLA

Palermo-Cittadella si giocherà sabato 11 maggio 2019 alle ore 15. La gara si disputerà allo stadio 'Renzo Barbera' di Palermo.

Palermo-Cittadella verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN sulle smart compatibili con la app o collegando il televisore a un decoder Sky Q, alla PlayStation 4 oppure una conole Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One S).

DAZN trasmetterà Palermo-Cittadella in diretta , la gara sarà visibile su diversi dispositivi: pc, tablet, smartphone e smart tv tramite l'app. L'app è disponibile pure sulle console PlayStation 4 e Xbox One.

La partita sarà disponibile on demand su DAZN anche dopo il fischio finale e gli abbonati al servizio potranno così rivederla integralmente o guardare gli highlights quando vorranno.

Goal seguirà Palermo-Cittadella e Lecce-Spezia in diretta testuale fin dalle prime ore di sabato 11 maggio: dalle curiosità alle probabili formazioni fino alle ufficiali. Alle ore 15 su Goal ci sarà la cronaca testuale di entrambe le gare che decideranno chi tra Palermo e Lecce verrà promosso subito in Serie A col .

PALERMO (4-3-1-2): Brignoli; Szyminski, Bellusci, Rajkovic, Mazzotta; Murawski, Jajalo, Haas; Falletti; Puscas, Trajkovski.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Benedetti; Proia, Iori, Branca; Schenetti; Moncini, Diaw.