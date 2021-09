Palermo-Catanzaro dove vederla: Rai, Sky o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Il Palermo ospita il Catanzaro in una gara valevole per la quarta giornata di Serie C. Tutto sulla gara: tv, streaming e formazioni.

Dopo la sconfitta contro il Taranto, il Palermo cerca riscatto. Al Renzo Barbera arriva il Catanzaro, ancora imbattuto in questo inizio di stagione. I rosanero hanno perso 3-1 contro i pugliesi e vogliono vincere dinanzi al proprio pubblico come fatto all'esordio contro il Latina.

Il Catanzaro, però, è osso duro e vuole la svolta dopo due pari con Picerno e Potenza. Match che si preannuncia vibrante e interessante tra due squadre candidate ad essere protagoniste.

La scorsa stagione al Barbera è stato il Catanzaro a vincere per 2-1.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Palermo-Catanzaro: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO PALERMO-CATANZARO

La gara tra Palermo e Catanzaro si giocherà domenica 19 settembre allo stadio "Renzo Barbera" di Palermo. Il calcio d'inizio del match è fissato per le 14.30.

Palermo-Catanzaro si potrà vedere in tv su Sky Sport. La gara sarà trasmessa su Sky Sport al canale 253 sul satellite, mentre sul digitale terrestre bisognerà sintonizzarsi sul 484. La gara si potrà vedere anche su Eleven Sports. Abbonandosi a questa piattaforma, visibile tramite una moderna Smart Tv, sarà possibile assistere al confronto. Esiste inoltre un'altra piattaforma che trasmette la Serie C, friuibile solo per i residenti all'estero. Si tratta di 196 Sports, che consente a chi è fuori dall'Italia di non perdersi un match della propria squadra del cuore.

Palermo-Catanzaro sarà disponibile, in streaming su Eleven Sports mediante pc, smartphone e tablet. All'estero, invece, ci sarà la possibilità di vedere il match tramite 196 Sports.

Sarà 3-4-1-2 per il Palermo con Pelagotti in porta, Doda, Marong e Perrotta in difesa. Almici e Giron esterni, De Rose e Luperini in mezzo. Floriano alle spalle di Soleri e Brunori.

3-5-2 per il Catanzaro con Branduani in porta, Fazio, Scognamillo e Martinelli in difesa. Rolando e Porcino esterni, Cinelli, Verna e Vandeputte in mezzo. Carlini e Vazquez in avanti.

PALERMO (3-4-1-2): Pelagotti, Doda, Marong, Perrotta; Almici, De Rose, Luperini, Giron; Floriano; Soleri, Brunori. All. Filippi.

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Fazio, Scognamillo, Martinelli; Rolando, Verna, Cinelli, Vandeputte, Porcino; Carlini, Vazquez.