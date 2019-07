Palermo bocciato dalla Covisoc: niente iscrizione alla Serie B

La Covisoc ha stabilito che il Palermo è provo dei criteri economico finanziari per l’iscrizione alla Serie B. Ai rosanero resta solo il ricorso.

La notizia era di quelle prevedibili, adesso però c’è anche l’ufficialità: la Covisoc ha dato parere negativo all’iscrizione al campionato di Serie B del .

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

La Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche, ha ritenuto che il club rosanero non ha rispettato quelli che sono i parametri necessari per la partecipazione al torneo.

Tra le irregolarità contestate anche il ritardo nel depositare la fideiussione da 800 mila euro necessaria per l’iscrizione al campionato cadetto, oltre che il mancato pagamento degli stipendi ai calciatori e i debiti nei confronti della Lega Serie B e della FIGC tra i quali anche la multa da 500 mila euro comminata per illecito amministrativo.

L'articolo prosegue qui sotto

Al Palermo mancano quindi i “criteri economico finanziari previsti per l'ottenimento della licenza nazionale ai fini dell'ammissione al campionato di Serie B 2019/20”, il che per la società siciliana vuol dire esclusione.

Il club in realtà ha ancora una carta da giocarsi: quella del ricorso, che il patron Salvatore Tuttolomondo ha già annunciato, da presentare entro il prossimo 8 luglio. Nel caso in cui l’11 luglio il Palermo non dovesse figurare nel novero delle partecipanti al torneo, andrà fatto partire l’iter per l’iscrizione alla Serie D.

Nel frattempo, il Venezia ha già presentato ufficialmente la documentazione per la riammissione al campionato di Serie B. Il tutto dipenderà ovviamente dall’eventuale esclusione definitiva del Palermo.