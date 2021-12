Palermo-Bari dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

PALERMO-BARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Palermo-Bari

• Data: 19 dicembre 2021

• Orario: 14.30

• Canale TV: Eleven Sports, 196 Sports

• Streaming: Eleven Sports, 196 Sports.

Il Palermo non ha il tempo di metabolizzare la bruciante sconfitta nel derby contro il Catania che deve subito pensare al Bari, capolista e leader, per il momento, incontrastata del girone C di Serie C. Otto i punti che superano il Bari dal duo inseguitore formato proprio da Palermo e Turris. Per i pugliesi, dunque, il match del Barbera è l'occasione giusta per mettere ancora distanza tra gli inseguitori.

Il Palermo ha 32 punti attualmente frutto di 9 vittorie, 5 pareggi e 4 sconftte: tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare. In casa il rendimento è di 23 punti con nessuna sconfitta a fronte di sette vittorie e due pareggi con 17 reti fatte e soltanto 3 subite.

Il Bari ha 40 punti realizzati tramite 12 vittorie e 4 pareggi. Ci sono anche 2 sconfitte per la squadra di Mignami. Sono quattro le vittorie nelle ultime cinque gare. In trasferta sono 17 punti con 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte con 13 reti fatte e 8 subite.

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 23 dicembre 2020: pareggio 1-1 tra le due squadre, stesso risultato anche nella gara di ritorno (2-2 al San Nicola).

Di seguito troverete molto altro riguardo a Palermo-Bari: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni a dei consigli utili su come guardare la partita in tv e streaming.

ORARIO PALERMO-BARI

Il big match, valevole per la 19/a giornata di Serie C, girone C, tra Palermo e Bari si giocherà domenica 19 dicembre allle 14.30 allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

DOVE VEDERE PALERMO-BARI IN TV

Il big match tra Palermo e Bari si potrà vedere, in diretta e in esclusiva, su Eleven Sports: piattaforma visibile, dopo aver sottoscritto l’apposito abbonamento, sulle moderne smart tv. Avendo invece un televisore non di ultima generazione, basterà collegarlo a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Tv Stick. Non è prevista la diretta né su Sky Sport né sulla Rai.

PALERMO-BARI IN DIRETTA STREAMING

La gara del Barbera si potrà vedere anche in streaming su Eleven Sports, piattaforma visibile anche tramite questi supporti e non solo in tv. Infine, c’è un servizio che garantisce la visione delle partite di Serie C anche ai residenti all’estero e cioè 196 Sports.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO-BARI

PALERMO (3-5-2) Pelagotti; Crivello, Marconi, Buttaro, Valente, Dall'Oglio, Odjer, De Rose, Accardi; Soleri, Brunori.

BARI (4-3-1-2) Frattali, Celiento, Terranova, Mazzotta; D'Errico, Maita, Mallamo; Botta; Antenucci, Paponi.