Dodicesima giornata in Serie C, il Palermo ospita l'Avellino al Barbera: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

PALERMO-AVELLINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Sfida intrigante al Barbera tra Palermo e Avellino. La gara, valevole per la dodicesima giornata di Serie C, si preannuncia entusiasmante tra due squadre in salute.

I rosanero hanno vinto le ultime due gare e hanno perso solo una volta nelle ultime cinque. Si trovano attualmente al terzo posto a -5 dalla capolista Bari, attesa al big match contro il Catanzaro. Una vittoria contro gli irpini in concomitanza con un pari nel match del San Nicola potrebbe far nascere scenari impensabili ad inizio stagione.

La classifica, però, è corta e malgrado l'Avellino sia al nono posto dista solo quattro punti dal secondo: tre vittorie, ben sette pareggi e una sconfitta (risalente al 3 ottobre contro il Monterosi).

In casa il Palermo è macchina da guerra o quasi: quattro vittorie e un pareggio con nove reti fatte e una solo subita.

L'Avellino, invece, in trasferta, ha totalizzato solo quattro punti con altrettanti pareggi. Nessuna vittoria lontano dal Partenio.

Nella scorsa stagione le due squadre si sono incontrate sia in regular season che ai playoff: nel post-season, successo al Barbera per i rosanero per 1-0, poi, però, al ritorno, al Partenio, l'identico risultato ha qualificato al turno successivo gli irpini per via del miglior piazzamento in stagione.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Palermo-Avellino: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO PALERMO-AVELLINO

Il match tra Palermo e Avellino si giocherà domenica 31 ottobre 2021: il fischio d'inizio è fissato per le ore 14.30. La gara verrà disputata allo stadio "Renzo Barbera" di Palermo.

Palermo-Avellino sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, visibile, tramite l'applicazione dedicata disponibile sulle moderne smart tv. La gara non sarà visibile sulla piattaforma Sky.

La gara tra Palermo e Avellino verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, dopo essersi registrati e aver attivato l'abbonamento mensile o annuale, scaricando l'applicazione, sia sul proprio personal computer o notebook, e collegandosi con il sito ufficiale delle piattaforma. Un'ulteriore alternativa è rappresentata da 196 Sports: piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

Non ci sarà invece la trasmissione in diretta tv di Palermo-Avellino su Rai Sport o su Sky Sport.

Probabile 4-2-3-1 per il Palermo con Pelagotti in porta, Almici, Buttaro, Lancini e Giron in difesa. Mediana a tre con De Rose regista, Luperini e Dall'Oglio mezzale. Silipo e Fella alle spalle di Brunori.

3-4-2-1 per l'Avellino con Forte tra i pali, linea difensiva a tre con Bove, Dossena e Silvestri. Rizzo e Tito esterni, Aloi e De Francesco in mezzo. Micovschi e Di Gaudio alle spalle di Plescia.

PALERMO (4-3-2-1): Pelagotti; Almici, Buttaro, Lancini, Giron; Luperini, De Rose, Dall'Oglio; Silipo, Fella; Brunori.

AVELLINO (3-4-2-1): Forte; Bove, Dossena, Silvestri; Rizzo, Aloi, De Francesco, Tito; Micovschi, Di Gaudio, Plescia.