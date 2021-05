Palermo-Avellino dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Continuano i playoff di Serie C: è la volta di Palermo contro Avellino: tutto sulle formazioni e le info su tv e streaming.

PALERMO-AVELLINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Palermo-Avellino

Palermo-Avellino Data: 23 maggio 2021

23 maggio 2021 Orario: 17:30

17:30 Canale tv: Eleven Sports

Streaming: Eleven Sports

La lunga rincorsa playoff per agguantare l'ultimo posto disponibile per la Serie B continua. Via al primo turno del playoff nazionale di Serie C, con Palermo e Avellino avversarie in gara andta e ritorno per ottenere la qualificazione al turno successivo.

Primo match previsto a Palermo, con il ritorno ad Avellino. La squadra biancoverde inizia ora il suo percorso grazie al terzo posto ottenuto nella stagione regolare, mentre i rosanero hanno dovuto affrontare Teramo prima e Juve Stabia, eliminate entrambe.

Una gara tra Palermo a Avellino che sa di Serie B, viste le diverse stagioni passate entrambe in cadetteria. Nel campionato di Serie C, girone C, del 2020/2021, due vittorie su due da parte dei campani, capaci di espugnare il campo siciliano per 2-0 e vincere in casa con il risultato di 1-0.

In questa pagina troverete tutto quello che serve sapere per rimanere informati su Palermo-Avellino: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO PALERMO-AVELLINO

La gara tra Palermo e Avellino si giocherà domenica 23 maggio 2021 allo Stadio Renzo Barbera di Palermo, impianto che ospita i match casalinghi della compagine siciliana. Non saranno presenti i tifosi, calcio d'inizio fissato alle 17:30.

Palermo-Avellino sarà visibile sulle moderne smart tv attraverso l'app di Eleven Sports, a cui basta accedere inserendo le proprie credenziali dopo aver sottoscritto un abbonamento. La sfida non sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport.

La partita potrà essere vista anche su Sky Primafila, acquistando la partita. Sarà visibile sul canale Sky Sport 251, con la telecronaca affidata a Geri De Rosa.

La diretta streaming di Palermo-Avellino sarà disponibile sul profilo Facebook e Youtube di Eleven Sports se in possesso di un abbonamento; l'alternativa è il collegamento da pc sul sito ufficiale della piattaforma o da smartphone e tablet con l'apposita applicazione disponibile per sistemi iOS e Android.

Non sarà possibile fruire del servizio gratuito RaiPlay, in chiaro il match tra Pro Vercelli e Sudtirol.

PALERMO (3-4-3): Pelagotti; Marong, Lancini, Marconi; Accardi, Luperini, De Rose, Valente; Kanoute, Santana, Floriano.

AVELLINO (3-5-2): Pane; Laezza, Dossena, Illanes; Rizzo, Carriero, Aloi, D'Angelo, Tito; Fella, Maniero.