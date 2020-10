Palermo-Avellino dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Palermo e Avellino si sfidano nella quarta giornata del girone C di Serie C: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

PALERMO-AVELLINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -Avellino

• Data: domenica 11 ottobre 2020

• Orario: 15:00

• Canale : -

• Streaming: Eleven Sports

Una sfida ricca di fascino, tra due squadre abituate a palcoscenici ben più prestigiosi. Il calendario del girone C di Serie C, mette di fronte il Palermo e l'Avellino.

Rosanero reduci dal pareggio ottenuto sul campo della Ternana, che fa il paio col ko al debutto in casa del Teramo: per gli irpini, invece, al momento un solo match disputato che ha portato in dote il colpo di misura in casa della Viterbese.

Tutto su Palermo-Avellino: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO PALERMO-AVELLINO

La gara tra Palermo e Avellino, valida per la quarta giornata del girone C di Serie C, è in programma al Barbera di Palermo alle ore 15 di domenica 11 ottobre. Il match sarà uno dei tanti del turno, al via con gli anticipi di sabato 10 e destinato a concludersi lunedì 12 con il posticipo serale.

Non ci sarà alcuna copertura televisiva per il big match del Barbera. Palermo-Avellino non è stato infatti incluso nell'elenco delle partite trasmesse in chiaro da Rai Sport.

Palermo-Avellino sarà visibile in diretta e in esclusiva soltanto in , e mediante un abbonamento, grazie a Eleven Sports, la piattaforma web che anche in questa stagione detiene i diritti della Serie C. Basterà essere minuti di un pc, di uno smartphone o di un tablet.

PALERMO (3-5-2): Pelagotti; Somma, Lancini, Marconi; Doda, Palazzi, Martin, Odjer, Valente; Saraniti, Rauti. All. Boscaglia.

AVELLINO (3-4-3): Forte; L. Silvestri, Miceli, Rocchi; Ciancio, De Francesco, D’Angelo, Burgio; Santaniello, Maniero, Bernardotto. All. Braglia.