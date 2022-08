Palermo-Ascoli dove vederla: DAZN, Sky o Helbiz? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Palermo accoglie al 'Barbera' l'Ascoli nella terza giornata della Serie B 2022/2023: le info su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

PALERMO-ASCOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Palermo-Ascoli

Palermo-Ascoli Data: 27 agosto 2022

27 agosto 2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN, Sky Sport (253) e Helbiz Live

DAZN, Sky Sport (253) e Helbiz Live Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live e OneFootball

Il 'Barbera' come fortino. Il Palermo di Eugenio Corini cerca il terzo risultato utile di fila e vuole trasformare il proprio stadio in una roccaforte inespugnabile.

Dopo il successo all'esordio contro il Perugia davanti a oltre 20 mila spettatori, i rosanero vogliono il bis nella gara contro l'Ascoli, valida per il terzo turno del campionato di Serie B 2022/2023.

La squadra di Bucchi, reduce dal pari contro la Spal, gioca per la prima volta in trasferta. I marchigiani hanno conquistato quattro punti nei primi 180 minuti: prima dell'1-1 con la squadra estense è arrivato il successo sulla Ternana all'esordio.

Palermo e Ascoli, entrambe a quota 4 inseguono la coppia di testa formata da Frosinone e Cosenza, a punteggio pieno dopo due turni con 6 punti già in cascina.

Bilancio in favore del Palermo nei precedenti. I siciliani hanno vinto 13 sfide, pareggiato 11 volte e perso in 8 occasioni contro l'Ascoli.

Palermo e Ascoli si sono affrontate l'ultima volta nella stagione 2018/2019: doppio successo dei rosanero, che si imposero 3-0 all'andata al 'Barbera' e 2-1 in trasferta.

Questo articolo vi consentirà di rimanere aggiornati su Palermo-Ascoli: dalle formazioni impiegate dai due allenatori alle info su come seguire la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO PALERMO-ASCOLI

Palermo-Ascoli è in programma sabato 27 agosto 2022 alle ore 20:45. La gara, valida per la terza giornata di Serie B, andrà in scena allo stadio 'Renzo Barbera' di Palermo.

DOVE VEDERE PALERMO-ASCOLI IN TV

Palermo-Ascoli sarà trasmessa in diretta tv da DAZN attraverso l'app scaricabile su smart tv oltre che sulle console di gioco Xbox e PlayStation, utilizzabile su dispositivi da collegare alla tv come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Il match di Serie B è visibile anche su Sky al canale Sky Sport (numero 251).

Un'altra opzione è rappresentata dall'app di Helbiz Live, disponibile sulle moderne smart tv: naturalmente bisognerà prima attivare un account per poter procedere con la visione della partita. Helbiz è presente anche nei Channel di Prime Video, acquistabile con un abbonamento separato da quello base.

PALERMO-ASCOLI IN DIRETTA STREAMING

Per assistere al match tra Palermo e Ascoli l'app di DAZN è fruibile anche in streaming su dispositivi come smartphone e tablet, che essi siano con sistema operativo iOS oppure Android; da browser basterà collegarsi al sito ufficiale e accedere al catalogo con le proprie credenziali.

Per gli abbonati Sky è disponibile il servizio Sky Go, mentre la piattaforma NOW (previo acquisto di uno dei pacchetti dedicati) offre la possibilità di assistere agli eventi trasmessi dall'emittente satellitare. Infine c'è l'opzione Helbiz Live: l'app è presente su tablet e cellulare o in alternativa il sito è accessibile da pc e notebook.

Helbiz è disponibile anche sul sito di Prime Video o sull'app, nei Channel: basta accedervi e sottoscrivere l'abbonamento se non si è già in possesso dello stesso, separato da quello base.

Palermo-Ascoli, infine, sarà disponibile anche su OneFootball, in questo caso con la modalità pay-per-view.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO-ASCOLI

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Crivello; Broh, Damiani; Elia, Floriano, Valente; Brunori. All. Corini

ASCOLI (4-3-3): Leali; Donati, Botteghin, Bellusci, Giordano; Collocolo, Buchel, Caligara; Lungoyi, Gondo, Bidaoui. All. Bucchi