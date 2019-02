Palermo, accordo con la Damir: niente penalizzazione

Il Palermo annuncia l'accordo con la Damir: trovati i soldi per pagare gli stipendi ai giocatori, evitata la penalizzazione in classifica.

Un grosso sospiro di sollievo per tutti i tifosi del Palermo, che annuncia l'accordo con la Damir, azienda nel campo pubblicitario: il club rosanero potrà dunque pagare gli stipendi ai giocatori per evitare la penalizzazione in classifica.

Con DAZN segui la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

L'annuncio è stato ufficializzato tramite un comunicato della società.

"L'U.S. Città di Palermo e la Damir srl annunciano con soddisfazione di aver raggiunto un’intesa grazie alla quale sarà possibile proseguire con rinnovato entusiasmo il cammino verso la promozione. Si apre così, con l’appassionata partecipazione di un imprenditore locale, una nuova fase della storia del Palermo, che ci si ripromette di portare all’altezza della città e della tifoseria. Il Presidente del Palermo, Rino Foschi, ringrazia la famiglia Mirri per lo sforzo e la disponibilità dimostrati in questi giorni, a testimonianza del grande attaccamento ai colori rosanero e alla città di Palermo".

Una giornata molto intensa dove la famiglia Mirri aveva inizialmente rifiutato l'accordo per la seconda volta, il presidente Foschi stava valutando l'ipotesi di una raccolta fondi con gli imprenditori locali per risolvere nel breve periodo la crisi di liquidità.

In tarda serata è arrivata poi la fumata bianca, che evita al Palermo i tre punti di penalizzazione: il club siciliano resta dunque a quota 42 punti in classifica ad un solo punto di distacco dal Brescia.