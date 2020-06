Palacio infinito, rinnova con il Bologna a 38 anni: accordo fino al 2021

Il 'Trenza' prolunga di un anno il suo contratto con i felsinei: giocherà in Serie A anche nella prossima stagione.

Trentott'anni e non sentirli. Anche dopo aver corso su e giù per il campo per quasi vent'anni tra Huracan, Boca Juniors, , e . Almeno per un altro anno, fino al 2021, Rodrigo Palacio giocherà ancora.

Il rinnovo del trenza fino al 2021 è infatti ufficiale. Ad annunciarlo è stato il Bologna. Il contratto dell'argentino sarebbe scaduto questo 30 giugno, ma la voglia di ritirarsi a fine stagione non c'era ancora. Quella di continuare, invece, sì.

Palacio è stato finora un punto fermo dei felsinei: ha riposato soltanto in un'occasione contro il . In tutte le altre gare, dal campo o dalla panchina, è sempre sceso in campo.

Oltre al suo rinnovo, il Bologna ha annunciato anche le conferme fino al 2021 di Danilo e Da Costa. Dopo la firma di Mihajlovic, in Emilia si inizia già a costruire per il futuro.