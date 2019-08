Pagelle Roma-Genoa: Dzeko guida l'attacco, bene Pinamonti

Nella Roma brilla come sempre Edin Dzeko, accompagnato anche dall'estro di Under. Male Juan Jesus, così come Zapata nel Genoa.

KOLAROV 6.5 - L'unico, come spesso accade, a salvarsi nella difesa della in una partita negativa per il reparto. E' sempre il prima regista della squadra e nella ripresa illumina la scena con un calcio di punizione dei suoi.

JUAN JESUS 4.5 - Ha una buona occasione per far ricredere Fonseca e molti tifosi, visto che Mancini partiva dalla panchina. Ma la spreca con dei movimenti ancora non rodati ed un fallo da rigore molto ingenuo su pinamonti. Sostituito nel secondo tempo.

UNDER 7 - Come si prevedeva alla vigilia, il turco è uno dei giocatori che possono più beneficiare dell'arrivo di Fonseca. Segna un goal fantastico nel primo tempo ed è sempre il faro sulla destra nelle azioni offensive.

DZEKO 7 - Leader, regista offensivo e anche bomber: cosa si può chiedere di più al bosniaco? Si inventa da solo il goal, aiuta la squadra come sempre con movimenti e sponde, ma per la vittoria non può fare tutto da solo.

ZAPATA 5 - Andreazzoli affida a lui, il più esperto, le chiavi della difesa. E l'ex , almeno per questa prima giornata, delude le attese. Sul goal di Dzeko il comportamento di Zapata è rivedibile, per usare un eufemismo.

PINAMONTI 7 - Prima partita di campionato con la maglia del : segna un goal e conquista un calcio di rigore. Non male per un classe 1999. Il futuro è suo.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez 5.5; Florenzi 6 (78' Zappacosta 6), Fazio 5, Jesus 4.5 (66' Mancini 6), Kolarov 6.5; Cristante 6, Pellegrini 5.5; Under 7, Zaniolo 6, Kluivert 5.5 (74' Pastore 6); Dzeko 7.

GENOA (3-5-2): Radu 5; Romero 6.5, Zapata 5, Criscito 6; Ghiglione 6.5, Lerager 5.5, Schone 6, Radovanovic 5, Barreca 6 (74' El Yamiq SV); Kouame 6.5 (91' Sanabria SV), Pinamonti 7 (86' Pandev SV).