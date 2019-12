Pagelle Juventus-Udinese: Ronaldo in crescita, Dybala incanta ancora

(C) Getty Images

(C) Getty Images

Funzione il tridente delle meraviglie in casa Juventus: ottime prestazioni per Ronaldo, Higuain e Dybala, bene Demiral. Nell'Udinese si salva Musso.

RONALDO 8: Con la doppietta rifilata all’ , il fuoriclasse portoghese si porta a cinque goal consecutivi. Il tutto, palesando una netta crescita psicofisica. Insomma, la miglior notizia per Sarri in vista della .

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

HIGUAIN 7.5: Il nuovo Pipita, più preposto alla rifinitura anziché alla realizzazione, funziona alla grandissima. Consegna a CR7 una palla d’oro e, in generale, ara il campo con grinta e determinazione.

DYBALA 7.5: La Joya continua a disegnare calcio, anche partendo da un ruolo più arretrato. Supera la prova di tridente a pieni voti, divertendo e divertendosi.

DEMIRAL 7.5: Test poco probante, ma dalle sue parti – con le buone o con le cattive – non si passa. Mai.

BONUCCI 7: Alla terza marcatura in campionato, il capitano juventino palesa ancora una volta tutta la sua laeadership. Sontuoso, come da copione, in cabina di regia.

MUSSO 6.5: Non perfetto in occasione del terzo lampo, ha il merito di rendere il parziale meno corposo.

NUYTINCK 4.5: Naufraga assieme ai compagni di reparto, combinandone di ogni.

Le pagelle di -Udinese:

JUVENTUS (4-3-3): Buffon 6.5; Danilo 6.5, Demiral 7.5, Bonucci 7 (75’ De Ligt s.v.), De Sciglio 6.5; Rabiot 6.5, Bentancur 7, Matuidi 6.5; Dybala 7.5 (75’ Bernardeschi s.v.), Higuain 7.5 (80’ Douglas Costa s.v.), Cristiano Ronaldo 8. Allenatore: Sarri

UDINESE (3-5-2): Musso 6.5; De Maio 5, Ekong 5, Nuytinck 4.5; Ter Avest 4.5, Fofana 5.5, Mandragora 5, De Paul 5 (66’ Wallace 5.5), Larsen 5 (86’ Nestorovski s.v.); Okaka 5 (60’ Pussetto 6), Lasagna 5. Allenatore: Gotti