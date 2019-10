Paganese-Reggina dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

La Paganese sfida la Reggina nell'8ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La Paganese di Alessandro Erra sfida la Reggina di Domenico Toscano nell'8ª giornata del Girone C di Serie C. I campani sono noni in classifica con 11 punti, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, i calabresi si trovano in 2ª posizione a quota 15, con 4 vittorie e 3 pareggi.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Gli attaccanti Abou Diop e Thomas Alberti, e il difensore Marco Schiavino sono i migliori marcatori degli Azzurrostellati con 3 goal segnati a testa, mentre la punta Simone Corazza è il bomber degli amaranto con 5 reti.

La Paganese è reduce da due vittorie consecutive contro Rende e Rieti, la Reggina ha rimediato un pareggio con la Ternana e una vittoria di misura sul Catania nelle ultime 2 giornate. In questa pagina tutte le informazioni su Paganese-Reggina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

PAGANESE-REGGINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Paganese-Reggina

Paganese-Reggina Data: 6 ottobre 2019

6 ottobre 2019 Orario: 17.30

17.30 Canale : Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

ORARIO PAGANESE-REGGINA

La partita Paganese-Reggina si disputerà il pomeriggio di domenica 6 ottobre 2019 alle ore 17.30 nella cornice dello Stadio Marcello Torre di Pagani. La gara sarà diretta dal signor Matteo Marcenaro della sezione di Genova.

La sfida Paganese-Reggina sarà trasmessa in esclusiva in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che si è aggiudicata i diritti televisivi dell'intero campionato di Serie C.

Gli abbonati potranno seguire il match anche in tv: sarà sufficiente disporre di una moderna smart tv compatibile con la app oppure collegare al proprio televisore dispositivi quali Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La telecronaca della partita sarà curata da Danilo Sorrentino.

I clienti del servizio Eleven Sports potranno vedere il match Paganese-Reggina anche in diretta sul proprio pc o notebook, collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android.

Erra dovrebbe affidarsi al 3-5-2. In attacco sarà confermato il tandem composto da Alberti e Diop. A centrocampo a sinistra l'ex Dramé rileverà Perri, con Carotenuto a destra e in mezzo Gaeta e Caccetta ai lati del regista Capece. Fra i pali ci sarà Baiocco, davanti a lui nella difesa a tre tornerà Panariello accanto a Schiavino e Stendardo. In panchina Sbambato, come gli esperti Scarpa e Calil.

Anche i calabresi giocheranno con il 3-5-2. In difesa è ballottaggio fra Gasparetto e Blondett per chi completerà il reparto con Loiacono e Marco Rossi. Dubbio anche a centrocampo dove Sounas è in vantaggio su Bellomo per il ruolo di mezzala sinistra, con De Rose playmaker e Nicolò Bianchi mezzala destra. Sempre a destra, ma sulla fascia, non ci sarà Garufo per infortunio: al suo posto spazio a Rolando, mentre Toscano dovrebbe confermare Bresciani sulla corsia mancina. Davanti Reginaldo farà coppia con Corazza, mentre il 'Tanque' Denis partirà della panchina e potrà ritagliarsi il suo spazio a gara in corso.

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Schiavino, Stendardo, Panariello; Carotenuto, Gaeta, Capece, Caccetta, Dramè; Alberti, Diop.

REGGINA (3-5-2): Guarna; Loiacono, Gasparetto, M. Rossi; Rolando, N. Bianchi, De Rose, Sounas, Bresciani; Reginaldo, Corazza.