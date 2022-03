PAGANESE-PALERMO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Paganese-Palermo

• Data: 27 marzo 2022

• Orario: 14.30

• Canale TV: Eleven Sports

• Streaming: Eleven Sports

Due squadre a caccia di vittoria. Paganese e Palermo si affontano per la 34/a giornata del girone C di Serie C. Ormai ogni partita è decisiva per i rispettivi obiettivi: la Paganese vuole salvarsi evitando i playout, il Palermo, invece, vuole una posizione migliore nei playoff.

Per la Paganese i punti attualmente sono 30 con 8 vittorie, 6 pareggi e 18 sconfitte. Nelle ultime 5 gare solo una vittoria, poi 3 sconfitte e un pareggio. Il rendimento casalingo è discreto con 7 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte, ma ci sono anche ben tre k.o. di fila. Il successo al Torre manca dal 12 febbraio (2-1 sul Campobasso).

Il Palermo, invece ha 53 punti, frutto di 14 vittorie, 11 pareggi e 7 sconfitte. Una sola caduta nelle ultime cinque uscite, ma anche due pareggi di fila che hanno frenato la risalita dei rosanero: il terzo posto non è lontanissimo, ma serve un cambio di passo. Lontano dal Barbera i punti sono 15 con 3 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte con 16 reti fatte e 24 subite.

All'andata ha vinto il Palermo per 3-0, mentre l'anno scorso a Pagani altro successo di marca siciliana: vittoria per 1-0.

In questa pagina troverete tutte informazioni relative a Paganese-Palermo: dalle formazioni a dove seguire la gara in diretta TV e streaming.

ORARIO PAGANESE-PALERMO

La gara tra Paganese e Palermo, in programma domenica 27 marzo 2022, sarà disputata allo stadio "Marcello Torre" di Pagani. Calcio d'inizio fissato alle 14:30.

DOVE VEDERE PAGANESE-PALERMO IN TV

Sarà possibile seguire Paganese-Palermo in diretta TV su Eleven Sports: per farlo bisognerà scaricare l'app sulle moderne Smart TV e, dopo aver attivato l'abbonamento dedicato, selezionare l'event

PAGANESE-PALERMO IN DIRETTA STREAMING

Avellino-Palermo potrà essere seguita anche in diretta streaming sempre su Eleven Sports: una volta registrati e aver attivato l'abbonamento sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma e selezionare l'evento.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE-PALERMO

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Sbampato, De Santis, Murolo; Perlingieri, Cretella, Tissone, Brogni, Zanini; Firenze, Tommasini.

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Damiani; Valente, Luperini, Silipo; Brunori.