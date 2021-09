Paganese-Catania dove vederla: Rai, Sky o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

La Paganese ospita il Catania per la terza giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla partita, da dove vederla in tv e streaming alle formazioni.

Le prime due giornate di Serie C hanno detto molto: dalla terza in poi, però, si fa sul serio. La Paganese ospita il Catania per una sfida che, negli ultimi anni, ha riservato non poche sorprese.

Negli scorsi giorni il club azzurrostellato ha effettuato un cambio in panchina: dopo la sconfitta rimediata nell'ultimo turno contro il Latina, la società ha esonerato Lello Di Napoli, nominando Gianluca Grassadonia, già allenatore in quattro stagioni diverse in passato. Celebre, per lui, la vittoria del campionato di Lega Pro Seconda Divisione proprio alla guida della Paganese nel 2012.

Dall'altro lato, i rossazzurri di Francesco Baldini hanno rialzato il capo, in casa, battendo la Fidelis Andria per 2-0 grazie alla doppietta di Leon Sipos, giovane attaccante croato che sarà al centro dell'attenzione domenica a Pagani.

Sono otto i precedenti in terra campana (sette a Pagani e uno a Caserta) tra le due formazioni: in tutto tre successi per la Paganese, due per il Catania e tre pareggi. Nella passata stagione la sfida è terminata 0-0.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Paganese-Catania: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

La gara tra Paganese e Catania si giocherà domenica 11 settembre allo stadio"Marcello Torre" di Pagani: fischio d'inizio fissato alle 14.30.

A differenza di altre gare, Paganese-Catania non sarà visibile in TV via satellite, non rientrando tra le sfide scelte dalla programmazione di Sky Sport.

L’unica possibilità è rappresentata dall'applicazione di Eleven Sports, scaricabile su smart tv: in questo caso basterà scegliere una delle due tipologie di abbonamento (mensile e stagionale) prima di poter accedere alla visione dell'evento.

Paganese-Catania sarà disponibile, in streaming, su Eleven Sports mediante pc, smartphone e tablet: basterà registrarsi alla piattaforma e acquistare il singolo evento o attivare l'abbonamento dedicato.

Un'altra possibilità per seguire il match si chiama 196 Sports: piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

La Paganese dovrebbe continuare sulla strada del 3-5-2, pur dopo aver effettuato il cambio in panchina: DNA tattico preferito anche da Gianluca Grassadonia. In porta andrà Baiocco, protetto da Schiavino, Murolo e Sbampato, in difesa. A centrocampo ballottaggio tra Guadagni e Perlingieri come quinto di destra, con Tissone, Cretella, Zanini e Marelli più sicuri di un posto da titolare. In avanti coppia d'attacco tra esperienza e velocità, con Castaldo e Diop.

Il Catania verso la conferma, in blocco, dell'undici iniziale visto contro la Fidelis Andria: in porta andrà Stancampiano, in difesa Calapai, Ercolani, Monteagudo e Pinto, a centrocampo Rosaia e Maldonado sembrano essere certi del posto, con l'unico ballotaggio riguardante Provenzano, Greco e Biondi, con il primo favorito. Nel tridente potrebbe tornare Antonio Piccolo, rientrato dallo stop per guai fisici, ma Baldini dovrebbe puntare nuovamente su Ceccarelli a destra, con Sipos e Russotto a completare il reparto.

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Schiavino, Murolo, Sbampato; Guadagni, Tissone, Cretella, Zanini, Marelli; Diop, Castaldo. All. Grassadonia

CATANIA (4-3-3): Stancampiano; Calapai, Ercolani, Monteagudo, Pinto; Rosaia, Maldonado, Provenzano; Ceccarelli, Sipos, Russotto. All. Baldini