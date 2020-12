Paganese-Bari dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Paganese ospita il Bari nella 14ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

PAGANESE-BARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Paganese-Bari

Paganese-Bari Data: 5 dicembre 2020

5 dicembre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

La Paganese di Alessandro Erra ospita il Bari di Gaetano Auteri nella 14ª giornata del Girone C di Serie C. I campani si trovano al 13° posto in classifica con 12 punti, frutto di 2 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, i pugliesi hanno una gara da recuperare e occupano il 2° posto a quota 26 con un cammino di 8 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Bilancio negativo per gli azzurrostellati nei 4 confronti in gare ufficiali contro i biancorossi: questi ultimi hanno vinto infatti 3 volte a fronte di un unico successo della formazione campana.

La Paganese arriva da 3 pareggi e una sconfitta nelle ultime 4 gare disputate nel torneo, mentre il Bari ha collezionato 3 vittorie e una sconfitta nei precedenti 4 impegni di campionato.

Il senegalese Abou Diop è il bomber degli azzurrostellati con 4 reti, Mirco Antenucci è invece il giocatore più prolifico dei biancorossi con 6 centri stagionali. In questa pagina tutte le informazioni su Paganese-Bari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PAGANESE-BARI

Paganese-Bari si giocherà la sera di sabato 5 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Comunale Marcello Torre di Pagani, in provincia di Salerno. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Daniele Rutella della sezione di Enna, è fissato per le ore 20.45.

La piattaforma web Eleven Sports, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie C, trasmetterà in diretta la sfida Paganese-Bari. La gara sarà visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app.

Per effetto di un accordo con la Lega Pro, a seguito dei problemi tecnici riscontrati sulla piattaforma e legati ad attacchi informatici, anche per il mese di dicembre tutte le partite di Serie C saranno visibili gratuitamente in chiaro sul sito di Eleven Sports, sul canale Youtube, sulla pagina Facebook e su Live Now.

Sarà possibile vederein diretta streaming attraveroanche su dispositivi mobili come smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook.

Per avviare la diretta occorrerà cliccare sul link della partita nel portale, ma ci si potrà anche collegare al canale Youtube, alla pagina Facebook o a Live Now o, ancora accedere attraverso l'applicazione.

Erra si affiderà al 3-5-2 e dovrà far fronte all'assenza per squalifica a centrocampo di Gaeta: al suo posto si contendono una maglia da titolare Bramati e Bonavolontà, con il primo favorito. Onescu e Scarpa giocheranno da mezzali, con Carotenuto e Squillace sulle due ali. In attacco Mendicino affiancherà il bomber Diop. In difesa, davanti al portiere Campani, la linea a tre sarà composta da Perazzolo, Cicagna e Schiavino.

Assenza pesante anche nel Bari, con Auteri che non potrà disporre dello squalificato Celiento, squalificato. Al suo posto spazio a Perrotta nella linea a tre difensiva con Sabbione e Di Cesare. Fra i pali ci sarà Frattali, sulle fasce saranno confermati Matteo Ciofani a destra e D'Orazio a sinistra, con De Risio e Maita interni di centrocampo. In attacco si rinnova il ballottaggio D'Ursi-Simeri, con il primo favorito, per completare il tridente con Marras e Antenucci.

PAGANESE (3-5-2): Campani; Perazzolo, Cicagna, Schiavino; Carotenuto, Onescu, Bramati, Scarpa, Squillace; Mendicino, Diop.

BARI (3-4-3): Frattali; Perrotta, Sabbione, Di Cesare; M. Ciofani, De Risio, Maita, D'Orazio; Marras, Antenucci, D'Ursi.