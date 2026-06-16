Paesi Bassi vs Svezia: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Paesi Bassi-Svezia si giocherà il 20 giugno 2026 alle 13:00 EST (17:00 GMT).

Contesto della partita Olanda vs Svezia

I Paesi Bassi hanno pareggiato 2-2 con il Giappone, andando due volte in vantaggio e subendo due volte il pareggio. La Svezia ha superato la Tunisia 5-1: doppietta di Yasin Ayari (Brighton) e reti di Viktor Gyokeres e Alexander Isak.

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I giocatori chiave e l'allenatore dell'Olanda

Il capitano Virgil van Dijk, 34 anni, è il pilastro della difesa e guiderà un gruppo giovane ed entusiasmante.

A destra agiscono Denzel Dumfries (Inter) e Jeremie Frimpong (Liverpool), dopo l’infortunio di Jurrien Timber (Arsenal).

In mediana c’è il metronomo del Barcellona Frenkie de Jong. L’allenatore 63enne Ronald Koeman deve trasformare una delle delusioni dei Mondiali in campione per la prima volta.

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I giocatori chiave e l'allenatore della Svezia

Il ct svedese Graham Potter dispone di un gruppo di 26 giocatori solido e motivato, frutto di una rocambolesca ma vittoriosa qualificazione agli spareggi europei. Nel ritiro in Messico l’atmosfera è positiva e la transizione tattica sotto la guida dell’allenatore inglese sembra completata. La spinta più significativa per i Blågult è il pieno di forma del loro devastante duo d’attacco: la coppia di attaccanti più temuta d’Europa è pronta a scatenarsi sulla scena mondiale.

In attacco Viktor Gyökeres, già decisivo nelle qualificazioni, formerà con Alexander Isak una coppia offensiva dinamica e pronta al pressing. Entrambi hanno segnato nel 5-1 alla Tunisia. In difesa Victor Lindelöf e Carl Starfelt guideranno la retroguardia.

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Convocati dei Paesi Bassi (26 giocatori)

Portieri: Bart Verbruggen (Brighton), Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland)

Difensori: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton), Jurrien Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham)

Centrocampisti: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcellona), Teun Koopmeiners (Juventus), Noah Lang (Galatasaray), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Marsiglia), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion)

Attaccanti: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Donyell Malen (AS Roma), Crysencio Summerville (West Ham United), Wout Weghorst (Ajax)

Convocati della Svezia (26 giocatori)

Portieri: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterstrom (Derby County).

Difensori: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Herman Johansson (FC Dallas), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelöf (Aston Villa), Erik Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjallby), Daniel Svensson (Borussia Dortmund).

Centrocampisti: Taha Ali (Malmö), Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlström (Udinese), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union St-Gilloise).

Attaccanti: Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyokeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic).

Notizie sulla squadra e formazioni

Ronald Koeman guida l'Olanda senza infortuni o squalifiche; la probabile formazione sarà annunciata poco prima del calcio d'inizio.

Anche la Svezia di Graham Potter è al completo: al momento non ci sono infortuni o squalifiche. La probabile formazione verrà comunicata più avanti.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

L'Olanda ha collezionato 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque gare: l'ultima è il 2-2 col Giappone all'esordio ai Mondiali il 14 giugno. In precedenza aveva battuto 2-1 l'Uzbekistan in amichevole e perso 1-0 con l'Algeria. In cinque match ha segnato sette gol e ne ha subiti sei, segno di un attacco prolifico ma di una difesa non sempre attenta.

Nelle ultime cinque partite la Svezia ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. L’ultima uscita è il 5-1 alla Tunisia del 15 giugno, esordio ai Mondiali che ha evidenziato la forza dell’attacco. Gli altri successi sono arrivati nelle qualificazioni: 3-2 alla Polonia e 3-1 all’Ucraina. In queste cinque gare ha realizzato 14 gol, ma la sconfitta per 3-1 nell'amichevole contro la Norvegia ricorda che ha ancora punti deboli.

Testa a testa

L'ultimo precedente è del 2017: l'Olanda vinse 2-0 nelle qualificazioni mondiali. Negli ultimi cinque incroci l’Olanda ha vinto tre volte: 4-1 nel 2010 e 3-1 in un’amichevole nel 2008. La Svezia ha risposto con il 3-2 nelle qualificazioni europee del 2011.

Classifica

Nel Gruppo F la Svezia è prima, i Paesi Bassi terzi, alla vigilia del secondo turno.