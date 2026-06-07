Paesi Bassi vs Giappone: anteprima dei Mondiali FIFA 2026. Tutto quello che c'è da sapere

Paesi Bassi-Giappone si giocherà il 14 giugno 2026 alle 21:00 GMT (16:00 EST).

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Paesi Bassi vs Giappone: contesto della partita

Esordio ad Arlington: entrambe vogliono partire forte in uno dei gironi più duri. L’Olanda, guidata da Ronald Koeman, punta a confermare il suo calcio totale moderno. Di fronte troveranno il Giappone di Hajime Moriyasu, squadra disciplinata e tenace, trasformata in un gruppo coeso e pericoloso in contropiede. All’interno dell’imponente Dallas Stadium, con le sue strutture di livello mondiale e l’ambiente interno controllato, la sfida si preannuncia come uno dei momenti chiave del primo turno.

Con avversari di rilievo come Svezia e Tunisia nello stesso Gruppo F, nessuna delle due può permettersi passi falsi. L’Olanda vede l’incontro come occasione per confermare il proprio status d’élite, archiviare decenni di delusioni e mostrare i progressi del proprio gioco in evoluzione. Il Giappone, nonostante l’infortunio dell’ala Kaoru Mitoma, vuole dimostrare che la sua generazione di talenti può competere con le grandi del calcio. Sotto i riflettori del Texas, intensità e pressione saranno altissime. Disciplina tattica, gestione della rosa e adattamento alle nuove regole di sostituzione FIFA potrebbero risultare decisivi per la prima, preziosa vittoria.

Per saperne di più: Come guardare e seguire in diretta streaming la Coppa del Mondo FIFA 2026

Il percorso verso la Coppa del Mondo FIFA 2026

Il percorso dei Paesi Bassi verso il Nord America

I Paesi Bassi hanno conquistato il pass per i Mondiali 2026 con un percorso perfetto nel Gruppo G UEFA: 6 vittorie e 2 pareggi, 20 punti su 24. Gli Oranje, guidati da Ronald Koeman, hanno dominato un girone che includeva Polonia, Finlandia, Malta e Lituania.

L'attacco, guidato da Memphis Depay (8 gol), è stato spietato, mentre la difesa ha incassato solo quattro reti in otto match. Nel finale del 2025, dopo un teso 1-1 in Polonia, l’Olanda ha chiuso il discorso con un 4-0 alla Lituania ad Amsterdam, garantendosi il primo posto e il pass per il torneo.

La lezione di qualificazione del Giappone

A differenza dei gironi europei, i Samurai Blue hanno superato con facilità le fasi iniziali delle qualificazioni asiatiche, mantenendo la porta inviolata e mostrando grande autorità.

Nel terzo turno AFC, in un girone allargato e molto competitivo, la squadra ha mostrato grande flessibilità, alternando pressing intenso e rapidi contropiedi verticali. Guidata dai suoi talenti europei, è rimasta imbattuta per gran parte del percorso. La pietra miliare arrivò in trasferta contro un blocco difensivo ostinato: con disciplina e pazienza, il Giappone colpì nel secondo tempo, vinse e si assicurò l’ottava partecipazione consecutiva.

Notizie sulle squadre Olanda vs Giappone

Notizie sulla squadra dell'Olanda

Il ct olandese Ronald Koeman ha a disposizione 26 giocatori, quasi tutti al completo dopo la qualificazione al primo posto nel Gruppo G. Nonostante alcuni aggiustamenti durante la preparazione, il gruppo appare compatto. La novità principale è il ritorno di Memphis Depay, capocannoniere storico della nazionale, guarito dall’infortunio alla coscia e pronto a guidare l’attacco.

Cody Gakpo è confermato titolare sulla fascia, mentre l'attaccante in forma Donyell Malen dovrebbe affiancarlo dopo una serie di gol in Italia. Il capitano Virgil van Dijk guiderà la difesa con Micky van de Ven, mentre Frenkie de Jong, in piena forma, dirigerà il centrocampo.

Getty Images

Notizie sulla squadra del Giappone

I Samurai Blue sono arrivati ad Arlington dopo aver superato con autorità e senza sconfitte le qualificazioni AFC, garantendosi l'ottava partecipazione consecutiva al torneo. Il ct Hajime Moriyasu ha scelto i 26 definitivi, quasi tutti di club europei. Out all’ultimo l’ala Kaoru Mitoma per infortunio, ma il gruppo mantiene la sua identità tattica.

La novità è l'attaccante 19enne Kento Shiogai, convocato grazie alle sue prestazioni in Germania. Partirà dalla panchina, mentre Wataru Endo e Takefusa Kubo sono punti fermi dell'undici iniziale. Zion Suzuki sarà il portiere titolare, con Ko Itakura e Takehiro Tomiyasu pilastri della difesa.

(C)Kenichi Arai

Profili degli allenatori e filosofie tattiche

Ronald Koeman (Paesi Bassi)

Getty Images

Titan della storia orange, Koeman è noto come il difensore goleador che portò l’Olanda al trionfo europeo del 1988. Al suo secondo mandato in nazionale, ha guidato un ricambio generazionale unendo esperti leader a giovani talenti.

Dal punto di vista tattico, Koeman propone un calcio adattabile che omaggia il “calcio totale” olandese senza trascurare la solidità difensiva. Predilige un 4-3-3 fluido che diventa 3-4-3 in fase di possesso, sfruttando terzini tecnici ed esplosivi per allargare il campo. Evita il possesso orizzontale e chiede ai centrocampisti di verticalizzare subito. In Texas la sua sfida sarà proteggere la linea difensiva alta da contropiedi improvvisi delle squadre élite.

Hajime Moriyasu (Giappone)

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Hajime Moriyasu si è confermato stratega dei grandi tornei, celebre per le imprese da “cacciatore di giganti” contro le potenze mondiali. Il meticoloso tecnico ha costruito una solida struttura di fiducia nel corso di un lungo mandato, ricevendo elogi per la gestione della rosa e la capacità di motivare il gruppo.

Rifiuta schemi rigidi e opta per un 4-2-3-1 organizzato, basato su disciplina, pressing alto e contropiedi verticali. Il suo sistema, molto flessibile, può trasformarsi in un blocco centrale compatto che soffoca i registi avversari per poi lanciare i suoi creatori di gioco. Il suo primo compito sarà gestire al meglio le nuove norme sulle sostituzioni, mantenendo alta l’intensità e la sincronia difensiva.

Rosa dei 26 giocatori per i Mondiali

Squadra dei Paesi Bassi ai Mondiali

Portieri: Bart Verbruggen, Mark Flekken, Robin Roefs

Difensori: Virgil van Dijk, Nathan Aké, Denzel Dumfries, Micky van de Ven, Jurriën Timber, Jan Paul van Hecke, Jorrel Hato

Centrocampisti: Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Teun Koopmeiners, Marten de Roon, Quinten Timber, Mats Wieffer, Guus Til

Attaccanti: Memphis Depay, Cody Gakpo, Donyell Malen, Brian Brobbey, Wout Weghorst, Justin Kluivert, Noa Lang, Crysencio Summerville

Squadra del Giappone ai Mondiali

Portieri: Tomoki Hayakawa, Keisuke Osako, Zion Suzuki

Difensori: Ko Itakura, Hiroki Ito, Yuto Nagatomo, Ayumu Seko, Yukinari Sugawara, Junnosuke Suzuki, Shogo Taniguchi, Takehiro Tomiyasu, Tsuyoshi Watanabe

Centrocampisti: Ritsu Doan, Wataru Endo, Junya Ito, Daichi Kamada, Takefusa Kubo, Keito Nakamura, Kaishu Sano, Ao Tanaka

Attaccanti: Keisuke Goto, Daizen Maeda, Koki Ogawa, Kento Shiogai, Yuito Suzuki, Ayase Ueda

Olanda-Giappone: i duelli chiave

Virgil van Dijk vs Koki Ogawa: una sfida tra giganti in area di rigore. Il centravanti del NEC Nijmegen, decisivo nelle qualificazioni, è bravo nel movimento, nei duelli aerei e nelle sponde. Van Dijk, colosso del Liverpool, dovrà usare velocità, leadership e dominio aereo per negargli assist e occasioni, soprattutto da cross e piazzati.

Cody Gakpo contro la difesa giapponese: Gakpo arriva al torneo come talento creativo e punta di diamante dell’Olanda. Cercherà spazi sulla sinistra per tagliare verso l’interno col destro o per entrare in area. Dovrà però affrontare una difesa giapponese ben organizzata, guidata da Ko Itakura e Takehiro Tomiyasu. La sua classe basterà per superare il muro asiatico?

Frenkie de Jong vs Wataru Endo: duello tattico in mediana. Endo è lo scudo difensivo di Liverpool e Giappone, con grande resistenza e capacità di recuperare palloni. De Jong dovrà impostare il gioco olandese con smarcature profonde e dribbling per superare Endo e lanciare le transizioni.

Notizie sulle squadre e formazioni

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma





Confronto diretto





Classifica

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