Paesi Bassi: programma TV Mondiali FIFA 2026, dirette streaming, canali, calendario, date e orari delle partite

Trasmissioni televisive dei Mondiali FIFA 2026 dei Paesi Bassi
Per seguirle dall'estero, usa una VPN: connettiti a un server olandese e guardale in diretta su NOS (NPO 1 o app NPO Start).
Chi trasmetterà in TV la Coppa del Mondo FIFA 2026 nei Paesi Bassi?
Nei Paesi Bassi i diritti di trasmissione ufficiali ed esclusivi dei Mondiali FIFA 2026 sono dell'emittente pubblica Nederlandse Omroep Stichting (NOS).
Ecco come seguirlo:
📺 Televisione in chiaro
NOS (NPO 1): come emittente pubblica, trasmetterà tutte le partite in chiaro, incluse quelle della fase a gironi dell’Oranje, l’esordio contro il Giappone e la finale, senza bisogno di abbonamento.
📱 Streaming digitale gratuito
NPO Start e NOS.nl: in streaming gratuito da smartphone, tablet o smart TV tramite l’app NPO Start o il sito NOS.