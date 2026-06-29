Paesi Bassi vs Marocco: Dettagli della partita

L'incontro si disputerà il 29 giugno 2026 alle 19:00 EST (30 giugno 2026 alle 00:00 GMT).

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Due nazionali di primo piano si affrontano in una sfida a eliminazione diretta di altissimo livello.

I Paesi Bassi, tre volte finalisti, e il Marocco, rivelazione del 2022, si affrontano in Messico in un match ad eliminazione diretta molto atteso. Gli Oranje di Ronald Koeman arrivano con il peso delle aspettative, mentre i Leoni dell’Atlante hanno già dimostrato di saper sorprendere.

Il percorso degli Oranje e dei Leoni dell’Atlante

Gli Oranje hanno dominato il Gruppo F, chiudendo primi e imbattuti con 7 punti. Dopo il 2-2 all’esordio con il Giappone a Dallas, hanno travolto la Svezia 5-1 a Houston e chiuso al comando battendo 3-1 la Tunisia a Kansas City.

Il Marocco ha mostrato grande tenacia nel Gruppo C, pareggiando 1-1 all’esordio con il Brasile, a East Rutherford. Da lì, hanno poi gestito le altre due gare staccando il pass per Monterrey. Gli olandesi puntano sulle loro fluide rotazioni offensive, ma attenzione: gli spazi che a volte si creano in fase di transizione saranno preda del centrocampo tecnico e incisivo del Marocco.

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Ultime news e probabili formazioni

Denzel Dumfries e Brian Brobbey, dopo lievi problemi fisici, sono stati dichiarati abili e dovrebbero giocare.

Ronald Koeman dovrebbe apportare una sola modifica alla formazione che ha esordito contro la Tunisia: Micky van de Ven dovrebbe entrare nella formazione titolare come terzino sinistro al posto di Nathan Aké.

Brobbey resterà centravanti, mentre Memphis Depay, Justin Kluivert e Crysencio Summerville partiranno dalla panchina.

Il Marocco, invece, dovrebbe cambiare molto rispetto alla gara con Haiti: Noussair Mazraoui, Issa Diop, Ayyoub Bouaddi e Azzedine Ounahi tornano titolari.

Ismael Saibari è in grande forma: con tre gol in tre gare guiderà ancora l’attacco.

Completano il tridente Achraf Hakimi e Brahim Díaz, con il Marocco che cerca l’accesso agli ottavi.

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Le armi decisive di Olanda e Marocco

Brian Brobbey si candida a essere il protagonista del match. L'attaccante ha già messo il suo timbro sul torneo e, stando alle voci di mercato, su di lui c'è l'interesse concreto di diversi club di Premier League. Per ora, però, pensa solo al Marocco.

Achraf Hakimi è il nome che preoccupa di più invece lo staff di Koeman. Il terzino del Paris Saint-Germain è tra i giocatori più pericolosi dell'intero torneo, capace di coprire l'intera fascia con continuità e di rendersi imprevedibile sia in fase offensiva che difensiva. L'Olanda dovrà trovare il modo di limitarlo.

Ismael Saibari, già a quota tre reti in tre partite, è l'altro uomo da tenere d'occhio per il Marocco. Il giovane attaccante è stato tra i più brillanti della fase a gironi e si candida a essere ancora una volta il punto di riferimento offensivo degli africani.

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Probabile formazione dell’Olanda contro il Marocco

Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven; Gravenberch, F. de Jong, Reijnders; Malen, Brobbey, Gakpo

Probabile formazione del Marocco contro l’Olanda

Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Brahim, Ounahi, El Khannouss; Saibari

Convocazione dei 26 giocatori dell’Olanda

Portieri: Mark Flekken, Robin Roefs, Bart Verbruggen

Difensori: Nathan Aké, Denzel Dumfries, Lutsharel Geertruida, Jorrel Hato, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven

Centrocampisti: Frenkie de Jong, Marten de Roon, Ryan Gravenberch, Teun Koopmeiners, Tijjani Reijnders, Guus Til, Quinten Timber, Mats Wieffer

Attaccanti: Brian Brobbey, Memphis Depay, Cody Gakpo, Justin Kluivert, Noa Lang, Donyell Malen, Crysencio Summerville, Wout Weghorst

La rosa del Marocco composta da 26 giocatori

Portieri: Yassine Bounou, Munir El Kajoui, Reda Tagnaouti

Difensori: Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine, Youssef Belammari, Achraf Hakimi, Marwane Saadane, Zakaria El Ouahdi, Chadi Riad, Redouane Halhal, Issa Diop

Centrocampisti: Samir El Mourabet, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari

Attaccanti: Chemsdine Talbi, Soufiane Rahimi, Ayoub El Kaabi, Brahim Diaz, Amine Sbai, Gessime Yassine, Ayoube Amaimouni

Notizie sulla squadra e formazioni

Ronald Koeman non registra infortuni né squalifiche tra le fila degli Oranje. Il probabile undici titolare prevede Bart Verbruggen tra i pali; Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke e Micky van de Ven in difesa; Tijjani Reijnders, Frenkie de Jong e Ryan Gravenberch a centrocampo; Donyell Malen, Brian Brobbey e Cody Gakpo nel tridente offensivo. Aggiornamenti saranno aggiunti a ridosso del calcio d'inizio.

Anche Mohamed Ouahbi non segnala defezioni per il Marocco. Il probabile undici vede Yassine Bounou in porta; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Issa Diop e Noussair Mazraoui nel reparto arretrato; Brahim Diaz, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Bilal El Khannouss e Azzedine Ounahi a centrocampo; Ismael Saibari come riferimento offensivo. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili più vicino al fischio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

L'Olanda ha vinto tre delle ultime cinque partite, pareggiando una e perdendo una. L'uscita più recente è la vittoria per 3-1 sulla Tunisia il 25 giugno nella Coppa del Mondo, preceduta dal netto 5-1 rifilato alla Svezia il 20 giugno. Gli Oranje avevano aperto la fase a gironi con un pareggio per 2-2 contro il Giappone il 14 giugno. Prima del torneo, hanno battuto l'Uzbekistan 2-1 in amichevole e perso 1-0 contro l'Algeria. In cinque partite, gli olandesi hanno segnato undici reti e ne hanno subite cinque, con una media offensiva che li colloca tra le squadre più prolifiche del torneo.

Il Marocco ha vinto tre delle ultime cinque gare, pareggiando due e non perdendo mai. Il risultato più recente è il 4-2 sull'Haiti il 24 giugno, seguito dalla vittoria per 1-0 sulla Scozia il 19 giugno. Gli Atlas Lions avevano esordito con un pareggio per 1-1 contro il Brasile il 13 giugno. In amichevole, avevano pareggiato 1-1 con la Norvegia e travolto il Madagascar per 4-0. Undici gol segnati e cinque subiti nelle ultime cinque uscite: il Marocco arriva a Monterrey imbattuto e in fiducia.

Precedenti

OLA Ultima partita MAR 1 Vittoria 0 Pareggi 0 Vittorie Marocco 1 - 2 Olanda 2 Goal segnati 1 Partite con più di 2,5 gol 1/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

Le due squadre si sono affrontate una volta, in un’amichevole il 31 maggio 2017: vinsero i Paesi Bassi 2-1 in casa del Marocco.

Classifica

I Paesi Bassi hanno chiuso al primo posto nel Gruppo F, mentre il Marocco è arrivato secondo nel Gruppo C.