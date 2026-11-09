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UEFA Nations League A
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Paesi Bassi-Grecia, anteprima di UEFA Nations League: i Paesi Bassi ospitano la Grecia imbattuta

Olanda vs Grecia
UEFA Nations League A
Olanda
Grecia

A pari punti in un combattutissimo gruppo 2 della Lega A di UEFA Nations League, i Paesi Bassi ospitano venerdì alla Johan Cruijff Arena una Grecia tenace, decisi a regolare i conti dopo il caotico 2-2 di ottobre a Salonicco.

Paesi Bassi-Grecia: i dettagli della partita

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UEFA Nations League A - Game Week 5
Johan Cruijff Arena

Lo scontro al vertice del Gruppo 2 riaccende un'accesa rivalità

FBL-EUR-NATIONS-NED-SRBGetty Images

I Paesi Bassi ospitano la Grecia alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam in una sfida del Gruppo 2 della Lega A di UEFA Nations League che pesa nella lotta al vertice della classifica.

La squadra di Xavi Hernandez guida il girone con otto punti, gli stessi della Grecia, e una vittoria la metterebbe in una posizione favorevole per assicurarsi un posto ai quarti di finale con una partita d'anticipo.

Il ritorno di Frenkie de Jong è la notizia principale per i Paesi Bassi. Il centrocampista del Barcellona riceve la sua prima convocazione dai Mondiali dopo essersi ripreso da un lungo infortunio, e la sua presenza offre a Xavi una vera opzione di qualità in mezzo al campo.

Xavi deve fare i conti con diverse assenze: Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong, Jorrel Hato e Nathan Ake sono tutti indisponibili. I giovani talenti Ruben van Bommel, Mexx Meerdink e Gjivai Zechiel conservano il loro posto e saranno chiamati a dare il loro contributo.

Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images

La Grecia arriva in un buon momento di forma e conosce bene questo girone. La squadra di Ivan Jovanovic ha pareggiato 0-0 con la Germania nell'ultima partita e ha battuto i Paesi Bassi a settembre, quindi non verrà ad Amsterdam soltanto per difendersi.

Le prime due del girone accedono ai quarti di finale, un obiettivo che dà a entrambe le squadre una motivazione precisa. I Paesi Bassi hanno il vantaggio di giocare in casa, ma la Grecia ha già dimostrato di poter strappare punti alle squadre più forti del girone.

Notizie sulle squadre e convocati

Probabili formazioni Olanda - Grecia

Allenatore

  • X. Hernandez

Stato di forma

OLA

OLA - Forma

MAR
S1-1
GER
D1-1
SER
V1-2
GRE
D2-2
SER
V2-1
Gol segnato (subito)
8/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
GRE

GRE - Forma

ITA
S0-1
SER
V1-2
GER
V0-1
OLA
D2-2
GER
D0-0
Gol segnato (subito)
5/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Precedenti

Testa a testa

OlandaPareggioGrecia
3
1
1
UEFA Nations League A
Grecia badge
Grecia
GRE
2
Olanda badge
Olanda
OLA
2
FIN
European Championship Qualification
Grecia badge
Grecia
GRE
0
Olanda badge
Olanda
OLA
1
FIN
European Championship Qualification
Olanda badge
Olanda
OLA
3
Grecia badge
Grecia
GRE
0
FIN
Amichevoli
Olanda badge
Olanda
OLA
1
Grecia badge
Grecia
GRE
2
FIN
Amichevoli
Olanda badge
Olanda
OLA
4
Grecia badge
Grecia
GRE
0
FIN
11Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Classifica

Grp. 2

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
OlandaOlandaOLA
422075+28
V
D
V
D
2
GreciaGreciaGRE
422053+28
D
D
V
V
3
GermaniaGermaniaGER
412132+15
D
V
S
D
4
SerbiaSerbiaSER
400438-50
S
S
S
S
Championship Playoff
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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