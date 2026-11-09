Paesi Bassi-Grecia: i dettagli della partita
Lo scontro al vertice del Gruppo 2 riaccende un'accesa rivalità
I Paesi Bassi ospitano la Grecia alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam in una sfida del Gruppo 2 della Lega A di UEFA Nations League che pesa nella lotta al vertice della classifica.
La squadra di Xavi Hernandez guida il girone con otto punti, gli stessi della Grecia, e una vittoria la metterebbe in una posizione favorevole per assicurarsi un posto ai quarti di finale con una partita d'anticipo.
Il ritorno di Frenkie de Jong è la notizia principale per i Paesi Bassi. Il centrocampista del Barcellona riceve la sua prima convocazione dai Mondiali dopo essersi ripreso da un lungo infortunio, e la sua presenza offre a Xavi una vera opzione di qualità in mezzo al campo.
Xavi deve fare i conti con diverse assenze: Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong, Jorrel Hato e Nathan Ake sono tutti indisponibili. I giovani talenti Ruben van Bommel, Mexx Meerdink e Gjivai Zechiel conservano il loro posto e saranno chiamati a dare il loro contributo.
La Grecia arriva in un buon momento di forma e conosce bene questo girone. La squadra di Ivan Jovanovic ha pareggiato 0-0 con la Germania nell'ultima partita e ha battuto i Paesi Bassi a settembre, quindi non verrà ad Amsterdam soltanto per difendersi.
Le prime due del girone accedono ai quarti di finale, un obiettivo che dà a entrambe le squadre una motivazione precisa. I Paesi Bassi hanno il vantaggio di giocare in casa, ma la Grecia ha già dimostrato di poter strappare punti alle squadre più forti del girone.
Notizie sulle squadre e convocati
Probabili formazioni Olanda - Grecia
Allenatore
- X. Hernandez
Stato di forma
Precedenti
Testa a testa
Classifica
Grp. 2
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|4
|2
|2
|0
|7
|5
|+2
|8
V
D
V
D
|2
|4
|2
|2
|0
|5
|3
|+2
|8
D
D
V
V
|3
|4
|1
|2
|1
|3
|2
|+1
|5
D
V
S
D
|4
|4
|0
|0
|4
|3
|8
|-5
|0
S
S
S
S