Paesi Bassi-Grecia: i dettagli della partita

UEFA Nations League A - Game Week 5 13 nov 2026 - 14:45 Johan Cruijff Arena

Lo scontro al vertice del Gruppo 2 riaccende un'accesa rivalità

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I Paesi Bassi ospitano la Grecia alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam in una sfida del Gruppo 2 della Lega A di UEFA Nations League che pesa nella lotta al vertice della classifica.

La squadra di Xavi Hernandez guida il girone con otto punti, gli stessi della Grecia, e una vittoria la metterebbe in una posizione favorevole per assicurarsi un posto ai quarti di finale con una partita d'anticipo.

Il ritorno di Frenkie de Jong è la notizia principale per i Paesi Bassi. Il centrocampista del Barcellona riceve la sua prima convocazione dai Mondiali dopo essersi ripreso da un lungo infortunio, e la sua presenza offre a Xavi una vera opzione di qualità in mezzo al campo.

Xavi deve fare i conti con diverse assenze: Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong, Jorrel Hato e Nathan Ake sono tutti indisponibili. I giovani talenti Ruben van Bommel, Mexx Meerdink e Gjivai Zechiel conservano il loro posto e saranno chiamati a dare il loro contributo.

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La Grecia arriva in un buon momento di forma e conosce bene questo girone. La squadra di Ivan Jovanovic ha pareggiato 0-0 con la Germania nell'ultima partita e ha battuto i Paesi Bassi a settembre, quindi non verrà ad Amsterdam soltanto per difendersi.

Le prime due del girone accedono ai quarti di finale, un obiettivo che dà a entrambe le squadre una motivazione precisa. I Paesi Bassi hanno il vantaggio di giocare in casa, ma la Grecia ha già dimostrato di poter strappare punti alle squadre più forti del girone.

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