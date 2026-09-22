Paesi Bassi-Germania, anteprima di UEFA Nations League A: tutto quello che c’è da sapere

UEFA Nations League A - Game Week 1 24 set 2026 - 14:45 Johan Cruijff Arena

Paesi Bassi-Germania inizia il 24 settembre 2026 alle 14:45 EST e alle 18:45 GMT.

La Germania dal nuovo volto inizia la sua avventura sotto la guida del tecnico Jürgen Klopp con la sfida esterna di UEFA Nations League 2026-27 contro i vicini rivali dei Paesi Bassi ad Amsterdam.

Un nuovo uomo guida gli olandesi

La leggendaria figura del centrocampo spagnolo Xavi succede a Ronald Koeman come allenatore dopo l’eliminazione dei Paesi Bassi dal Mondiale per mano del Marocco. Ha preso una decisione importante escludendo dalla sua rosa il miglior marcatore di sempre della nazionale, Memphis Depay.

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Un volto noto al comando della Germania

La leggenda del Liverpool Klopp è succeduta a Julian Nagelsmann come commissario tecnico dopo una deludente eliminazione anticipata dal Mondiale FIFA. Inizia il suo mandato con quattro partite di UEFA Nations League tra settembre e ottobre, convocando due rose separate per affrontare le quattro sfide contro Paesi Bassi, Grecia (x2) e Serbia.

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Un nuovo uomo tra i pali

Il portiere del Barcellona Marc Andre ter Stegen è tornato in rosa dopo un grave infortunio. Dopo essere stato per diversi anni il secondo di Manuel Neuer, adesso si godrà il ruolo di numero uno. Tuttavia, per il momento dovrà soffiare il posto ad Alexander Nubel del Besiktas.

Brobbey è difficile da contenere

L’attaccante olandese Brian Brobbey ha segnato una tripletta per il Sunderland nella recente sconfitta per 5-3 contro un Manchester City travolgente. Il possente centravanti ha creato molti problemi anche in una recente partita contro l’Arsenal campione della Premier League, quindi la Germania dovrà studiare un piano per contenere il 24enne.

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Germania, una rosa non convenzionale

Klopp ha convocato due rose da 22 uomini per le quattro partite internazionali della Germania. Per questa sfida e per la gara contro la Grecia di domenica 27 settembre, la rosa è la seguente: Marc-André ter Stegen, Alexander Nübel, Finn Dahmen, Hennes Behrens, Max Rosenfelder, Philipp Treu, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown, Josha Vagnoman, Yann-Aurel Bisseck, Joshua Kimmich, Nadiem Amiri, Yannik Engelhardt, Felix Nmecha, Anton Stach, Bambasé Conté, Kai Havertz, Chris Führich, Jamal Musiala, Lennart Karl, Younes Ebnoutalib, Serge Gnabry, Kevin Schade.

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Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

Justin Kluivert e Donyell Malen hanno lasciato il ritiro dei Paesi Bassi per infortunio, mentre Brajan Gruda si è ritirato dalla rosa della Germania.

Jamal Musiala ha partecipato a tre gol nelle ultime tre partite con il Bayern Monaco.

Probabili formazioni

Paesi Bassi (433): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van de Ven, Ake; Gravenberch, Veerman, Reijnders; Frimpong, Brobbey, Gakpo.

Germania (4231): Nubel; Kimmich, Schlotterbeck, Tah, Brown; Nmecha, Amiri; Gnabry, Karl, Musiala; Havertz.

Notizie sulle squadre e rose

L’XI previsto di Xavi Hernandez per i Paesi Bassi è il seguente: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Nathan Ake, Micky van de Ven; Joey Veerman, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders; Jeremie Frimpong, Brian Brobbey, Cody Gakpo. Al momento non risultano infortuni o squalifiche per la squadra di casa e saranno aggiunti ulteriori aggiornamenti più vicino al calcio d’inizio se la situazione dovesse cambiare.

La Germania di Jurgen Klopp dovrebbe schierarsi con Alexander Nuebel in porta dietro una difesa a quattro composta da Nathaniel Brown, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck e Joshua Kimmich. Lennart Karl, Felix Nmecha, Nadiem Amiri e Serge Gnabry sono indicati a centrocampo, con Jamal Musiala e Kai Havertz a guidare l’attacco. Al momento non sono segnalati infortuni o squalifiche per la squadra ospite.

Forma

I Paesi Bassi arrivano a questa sfida con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L’uscita più recente è stato l’1-1 contro il Marocco al Mondiale, terminato con una sconfitta per differenza reti o in termini di qualificazione, mentre la miglior prestazione in questo filotto è stato il netto 5-1 contro la Svezia. In queste cinque partite, l’Oranje ha segnato 11 gol e ne ha subiti sei, con la campagna mondiale che ha mostrato sia la sua pericolosità offensiva sia una certa vulnerabilità difensiva.

Il rendimento recente della Germania racconta una storia più altalenante. La squadra di Klopp ha ottenuto due vittorie, nessun pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque, con il risultato più recente che è stato l’1-1 contro il Paraguay al Mondiale che ha posto fine al suo torneo. Ha battuto Curaçao 7-1 nella partita d’esordio del girone del Mondiale e ha sconfitto la Costa d’Avorio 2-1, ma le sconfitte contro Ecuador e Paraguay nella fase a eliminazione diretta hanno chiuso la sua campagna. La Germania ha segnato 13 gol in queste cinque partite, subendone cinque.

Precedenti

L’incontro più recente tra queste due squadre si è concluso con una vittoria per 1-0 della Germania in una partita di UEFA Nations League nell’ottobre 2024. Prima di allora, le due squadre avevano pareggiato 2-2 quando i Paesi Bassi avevano ospitato la Germania nella stessa competizione nel settembre 2024. Negli ultimi cinque precedenti, la Germania ha vinto due volte, i Paesi Bassi una, con due pareggi, e le due squadre hanno segnato complessivamente 11 gol in questo periodo.

Classifica

Grp. 2 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Germania GER 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Grecia GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Olanda OLA 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Serbia SER 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Play-Off Retrocessione Retrocessione

Nel Gruppo 2 di UEFA Nations League, la Germania occupa attualmente il primo posto mentre i Paesi Bassi sono terzi, il che significa che i padroni di casa hanno bisogno di un risultato positivo per ridurre il distacco dalla vetta della classifica.