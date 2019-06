Il padre era malato di cancro: Henderson corre ad abbracciarlo a fine partita

Commovente abbraccio tra il capitano del Liverpool Henderson e suo padre dopo la finale di Champions League: ha sconfitto un cancro alla gola.

Commovente. Non ci sono altre parole per descrivere l'abbraccio tra il capitano del Jordan Henderson e suo padre Brian qualche minuto dopo la conquista della sul campo del Wanda Metropolitano di Madrid.

Lasciato il campo da sconfitto lo scorso anno contro il , il numero 14 dei reds ieri sera contro il ha potuto infatti vivere finalmente l'emozione di alzare al cielo la cosiddétta coppa dalla grandi orecchie.

Una gioia che il centrocampista inglese ha poi voluto condividere con il padre, al quale era stato diagnosticato un cancro alla gola, poi sconfitto, che per qualche tempo lo aveva tenuto lontano dal figlio, data la volontà del genitore di non farsi vedere nelle condizioni in cui era e di non distrarre il centrocampista del Liverpool dal suo lavoro.

Festeggiato con i propri compagni, Henderson si è diretto a bordocampo dove ad aspettarlo tra la folla c'era proprio suo padre. Un incontro molto intimo, come dimostrano le lacrime dei protagonisti, che ha fatto subito il giro del mondo.

I due si sono infatti lasciati andare in un lungo abbraccio, con il padre di Henderson che ha poi rivelato a 'Optus Sport' la promessa che il figlio gli aveva fatto quando aveva poco più di dieci anni.