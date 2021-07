Il padre di Maguire travolto dalla calca a Wembley: "E' stato spaventoso"

Momenti di paura per il padre di Harry Maguire prima di Italia-Inghilterra: “Alcune costole rotte, ha avuto problemi a respirare”.

Doveva essere una semplice serata di sport, ma domenica sera a Wembley, in occasione della finale di Euro 2020 non tutto è andato per il meglio.

A gettare un’ombra su quello che è stato comunque un evento storico, sono state le intemperanze di alcuni tifosi inglesi. I disordini che si sono verificati prima, dopo e durante Italia-Inghilterra, hanno portato la UEFA ad aprire ufficialmente un procedimento disciplinare contro la Football Association.

Il difensore dell’Inghilterra, Harry Maguire, parlando a ‘The Sun’, ha rivelato che il padre, nel tentativo di fare il suo ingresso allo stadio, è stato letteralmente travolto e calpestato dalla calca e da coloro che hanno cercato di prendere posto sugli spalti seppur sprovvisti di biglietto, riportando problemi alle costole.

“Si è ritrovato nel fuggi fuggi generale. Non ho parlato troppo con lui, ma sono contenti che i miei figli non siano venuti alla partita. Mi ha detto che è stato spaventoso e mi auguro che nessuno provi mai un qualcosa del genere per una partita di calcio. Ho visto molti video, ne ho parlato in famiglia, mio padre ed il mio agente sono stati quelli che hanno riportato le conseguenze più gravi. Mio padre ha avuto problemi di respirazione a causa di alcune costole rotte, ma non è uno che si lamenta. Le cose sarebbero potute andare molto peggio e dobbiamo assicurarci che episodi del genere non accadano più”.

Sono in molti a pensare che quanto accaduto domenica possa avere ripercussioni sul futuro e sfavorire l’Inghilterra nella corsa che porta all’organizzazione di un grande evento come i Mondiali.