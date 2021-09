Padova-Triestina dove vederla: Rai, Sky o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Il Padova ospita la Triestina per la quarta giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla partita, da dove vederla in tv e streaming alle formazioni.

PADOVA-TRIESTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Padova-Triestina

Padova-Triestina Data: 19 settembre 2021

19 settembre 2021 Orario: 14.30

14.30 Canale tv: Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports, 196 Sports

Il Padova veleggia in testa a punteggio pieno dopo tre gare. Nove punti e nove goal segnati con solo uno subito. Chi fermerà la corsa dei patavini? Ci proverà la Triestina, reduce da due pareggi di fila in questo inizio di stagione. Bel match all'Euganeo con il Padova desideroso di fare subito il vuoto e staccare anche la Pro Vercelli, attualmente in vetta con la squadra veneta. La Triestina cercherà l'acuto dopo il pari sofferto contro il Piacenza. L'ultimo precedente in terra veneta è finito in parità, 0-0. La Triestina, invece, ha vinto a Trieste nella scorsa stagione.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Padova-Triestina: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO PADOVA-TRIESTINA

La gara tra Padova-Triestina si giocherà domenica 19 settembre allo stadio "Euganeo" di Padova: fischio d'inizio fissato alle 14.30.

A differenza di altre partite, Padova-Triestina non sarà visibile in TV via satellite, non rientrando tra le sfide scelte dalla programmazione di Sky Sport. L’unica possibilità è rappresentata dall'applicazione di Eleven Sports, scaricabile su smart tv: in questo caso basterà scegliere una delle due tipologie di abbonamento (mensile e stagionale) prima di poter accedere alla visione del match.

Padova-Triestina sarà disponibile, in streaming, su Eleven Sports mediante pc, smartphone e tablet: basterà registrarsi alla piattaforma e acquistare il singolo evento o attivare l'abbonamento dedicato. Un'altra possibilità per seguire il match si chiama 196 Sports: piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

Verosimilmente sarà 4-3-1-2 per il Padova con Vannucchi in porta, Kirwan, Valentini, Monaco e Curcio in difesa. Saber, Ronaldo e Della Latta in mediana, Chiricò alle spalle di Nicastro e Jelenic.

3-4-1-2 per la Triestina con Offredi in porta, Capela, Volta e Lopez in difesa. Rapisarda e Iotti sulle fasce con Giorico e Angiulli in mezzo. Procaccio alle spalle di Di Massimo e Gomez.

PADOVA (4-3-1-2): Vannucchi; Kirwan, Valentini, Monaco, Curcio; Saber, Ronaldo, Della Latta; Chiricò, Nicastro, Jelenic. All. Pavanel

TRIESTINA (3-4-1-2). Offredi, Capela, Volta, Lopez; Rapisarda, Giorico, Angiulli, Iotti; Procaccio, Di Massimo, Gomez. All. Bucchi.