Padova-Sambenedettese dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Padova e Sambenedettese si sfidano nell'ultima giornata del girone B di Serie C: tutto sulle formazioni e su come vedere la gara in tv e streaming.

PADOVA-SAMBENEDETTESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Padova-Sambenedettese

Padova-Sambenedettese Data: 2 maggio 2021

2 maggio 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

Saranno infuocati gli ultimi 90 minuti della stagione regolare del girone B di Serie C: in palio ancora il primo posto e, di conseguenza, la promozione diretta in Serie B, appannaggio di due squadre.

Perugia e Padova hanno gli stessi punti (76) e l'opportunità di salire di categoria senza passare dai playoff: qualora la parità dovesse persistere, sarebbero gli umbri a festeggiare per la migliore differenza reti negli scontri diretti (successo per 3-0 al 'Curi', sconfitta per 1-0 all'Euganeo).

Il Padova, dunque, non è completamente padrone del proprio destino e anche una vittoria contro la Sambenedettese potrebbe rivelarsi vana: ai biancoscudati non resta che svolgere il loro compito portando a casa i tre punti e sperare che da Salò arrivino buone notizie.

Compito che potrebbe essere agevolato dalla precaria situazione della Sambenedettese, le cui difficoltà economiche ne hanno decretato il fallimento.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Padova-Sambenedettese: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire la gara in diretta tv e streaming.

ORARIO PADOVA-SAMBENEDETTESE

Padova-Sambenedettese si giocherà domenica 2 maggio 2021 allo Stadio Euganeo di Padova, senza la presenza dei tifosi in virtù delle norme di contenimento della diffusione del contagio da Coronavirus. Calcio d'inizio previsto alle ore 15, in contemporanea con Feralpisalò-Perugia.

La sfida tra Padova e Sambenedettese sarà visibile su ogni smart tv grazie a Eleven Sports, che detiene i diritti di trasmissione della Serie C: basterà scaricare l'applicazione e accedere al proprio profilo dopo aver sottoscritto un abbonamento.

Padova-Sambenedettese non sarà invece visibile né su Rai Sport, che domenica 2 maggio trasmetterà in diretta tv Vis Pesaro-Sudtirol, né su Sky Primafila.

La diretta streaming di Padova-Sambenedettese sarà disponibile sempre su Eleven Sports in due modi: collegandosi dal proprio pc al sito ufficiale della piattaforma o scaricando l'app per sistemi iOS e Android su dispositivi come smartphone e tablet.

PADOVA (4-3-3): Dini; Germano, Rossettini, Gasbarro, Curcio; Della Latta, Hallfredsson, Hraiech; Chiricò, Biasci, Jelenic. All. Mandorlini

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Nobile; Fazzi, D'Ambrosio, Cristini, Goicoechea; Angiulli, De Ciancio, D'Angelo; Terracino, Lescano, Botta. All. Montero